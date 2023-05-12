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Hizmet ihracatında hedef 125 milyar dolar

2022 yılında hizmet ihracatı 90,3 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Hizmet ihracatımızda geçen yıla göre yüzde 47’lik artışla, 90,3 milyar dolar seviyesine ulaştık. 2023’te de ihracatımızı 125 milyar dolar seviyelerine çıkararak yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz.” dedi.

12 Mayıs 2023 | 12:17
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Hizmet ihracatında hedef 125 milyar dolar

Türkiye’nin 2022 yılında gerçekleştirdiği hizmet ihracatı belli oldu. 2021’de 61 milyar dolar olan hizmet ihracatı, 2022’de yüzde 47’lik artışla 90,3 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. 2023 hedefi ise 125 milyar dolar.
Türkiye’nin hizmet ihracatı alanında çok büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Hizmet ihracatı tarafında 90 milyar dolarlık ihracata ve 50 milyar dolarlık ticaret fazlasına ulaştık. Ülkemizin toplam istihdamının yüzde 60’a yakın kısmını oluşturan hizmetler sektörü olarak gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülkemize net döviz girdisi sağlıyoruz. Bu sayede cari açıkla mücadeleye de büyük bir destek veriyoruz” dedi.

BİLİNİRLİLİK ÇOK ARTTI

Türkiye’nin kültürü, değerleri, özgün iş yapma modeli ve emsalsiz iş gücü ile rakip ülkelerden pozitif ayrıştığına vurgu yapan Ahmet Bolat, “Türk hizmet sektörü yurt dışında çok ciddi bir bilinirliğe sahip. Turizm sektörümüz pandemi sonrasında çok ciddi başarılara imza atmayı sürdürüyor. 2023 yılı hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda; 90 milyar doları aşan uluslararası sağlık hizmetleri pazarında payımızı 5 milyar dolara, 160’tan fazla ülkede 800 milyonu aşkın seyirciye ulaşan dizi-film sektörümüzün 1,5 milyar dolara, eğitim hizmetleri sektörümüzde uluslararası öğrencilerden elde ettiğimiz geliri 2 milyar dolara, yoğun yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli sektörümüz olan bilişim sektöründe ihracatımızı 5 milyar dolar yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.  

‘ÜLKEMİZİN KALKINMASINA DAHA BÜYÜK KATKI VEREBİLİRİZ’

Türkiye’nin hizmet ihracatı noktasında çok daha ileri gidebileceğinin altını çizen Ahmet Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Dünyada 6 trilyon doları aşan bir hizmet ihracatı pazarı var. Bu kapsamda, Türkiye olarak hizmet ihracatı tarafında çok daha büyük başarılara imza atabilir, ülkemizin kalkınmasına çok daha büyük katkı verebiliriz. Türkiye’de hizmet sektörü en az imalat sektörümüz kadar olgun bir yapıda. Bu noktada hizmet ihracatı üzerinden ülkemize daha büyük bir gelir kazandırabiliriz. Eğitimden sağlığa, eğlence kültürden yazılıma, turizmden taşımacılığa kadar her alanda Türkiye’nin ve sektörlerimizin önü açık. Hizmet ihracatına odaklanarak, bu alanda çalışmak ülkemiz için yeni fırsatları beraberinde getirecektir.”

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