Hizmet üretim endeksi kasım ayında artış gösterdi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 4 oranında artış gösterdi.


Hizmet üretim endeksi kasım ayında artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayına ait Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. 

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 7,2 arttı. 

Bilgi ve iletişim hizmetleri ise yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7, idari ve destek hizmetleri de yüzde 5,1 oranında artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. 

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı.

Bilgi ve iletişim hizmetleri ise yüzde 1,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,7 azaldı. 

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 oranında artış gösterdi.

