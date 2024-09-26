HSBC'den Türkiye analizi: Borsadaki düşüş alım fırsatı mı?

Banka değerlendirmesinde "Kısıtlayıcı para politikası duruşunun uzun bir süre devam ettirilmesi, olağanüstü yüksek enflasyon ve çıpalanmamış enflasyon beklentileriyle başa çıkmak için gerekli olabilir. Baz senaryomuz, 2025'te önden yüklemeli bir gevşeme döngüsü öngörmektedir" dedi.

Banka hazırladığı raporda enflasyonda düşüş hızının 2025'te yavaşlamasını beklediklerini ifade etti. HSBC'nin Türkiye için ortalama enflasyon tahmini 2024 yılında %58,6, 2025 yılında %31,9 ve 2026 yılında %19,8.

Banka, Türkiye'den enflasyon beklentilerinin hala yüksek olduğuna vurgu yaparak hizmet enflasyonunda şu ana kadar kaydedilen iyileşmenin mal enflasyonundaki iyileşmenin gerisinde kaldığına dikkat çekti.

Banka cari açığın bu yıl sonunda GSYH'nin %2'sinin altında kalmasını öngörüyor anca bir dizi dış şokların bu tabloyu değiştirebileceğine işaret ediyor.

HSBC, 2025'in ilk yarısında 1.350 baz puan, 2. yarısında 650 baz puan indirilerek Aralık'ta %30'a gerilemesini öngörüyor. HSBC, TCMB politika faiz oranının bu yıl sonu %50,00, 2025 yıl sonu %30,00, 2026 yıl sonu %18,00 olmasını bekliyor.

HSBC, raporunda risklere de dikkat çekerek "Yükselen petrol fiyatları, küresel talepteki zayıflık, jeopolitik gerilimler, risk iştahındaki bozulma ve fon akışlarındaki tersine dönüş, ödemeler dengesi baskılarının yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir ve bu da ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Dolar/TL ve büyüme beklentisi

HSBC, dolar/TL tahminlerinde ise yıl sonu için 36,00, 2025 sonu için ise 40,00 öngörüyor.

Bankanın 2024-25 için tüm yıl büyüme tahminleri yıllık bazda %3,1 ve %2,8'dir.

Borsadaki düşüş alım fırsatı mı?

HSBC'nin Türk borsası için ayrı bir değerlendirmesine göre, Türkiye hisse senedi piyasası yaz döneminde küresel makro dalgalanmalardan etkilenerek ciddi bir düşüş yaşadı. Ancak, piyasanın yeniden toparlanabileceğine dair iyimserlik var. Tedarik tarafında büyümenin yavaşlayacağı ancak 2025'te yeniden hız kazanacağı öngörülüyor. Hisse senedi yatırımcıları, döviz risk primleri arttıkça daha temkinli davranabiliyor. Yine de, HSBC'nin döviz ekibi, TL'nin görünümünün olumlu olduğunu belirtiyor.

Ayrıca borsadaki düşüşün alım fırsatı anlamına gelebileceği yorumu yapıldı.