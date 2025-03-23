ARA
DOLAR
37,83
0,04%
DOLAR
EURO
41,07
-0,31%
EURO
GRAM ALTIN
3677,80
-0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
9044,64
-7,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Hakkında iki ayrı soruşturma yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

23 Mart 2025 | 10:47
Son Güncellenme: 23 Mart 2025 | 12:44
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 kişi hakkında yolsuzluk ve yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalarda yeni gelişmeler var. İmamoğlu hakkında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Terör suçlamasından yapılan soruşturmada ise tutuklama talebi reddedildi.

TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye sevk edilen isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı çıktı. Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Buğra Gökçe da tutuklanmasına hükmedilen isimler arasında.

İBB Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da tutuklamasına karar verildi.

Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor. 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3677,8 -0,61%
  • ALTIN ONS 3023,81 -0,7%
  • BIST 100 9044,64 -7,81%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,315 0,346%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43535 0,20175%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,5 0,7902%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,8306 0,0397%
  • EURO/DOLAR 1,0814 -0,3662%
  • EURO/TURK LIRASI 41,0707 -0,3109%
  • STERLIN/DOLAR 1,29165 -0,3833%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
BİM, Ford, Tüpraş, Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, döviz: Yatırım araçları bu hafta ne yaptı?
Borsada kırmızı gün: 21 Mart gün sonu rakamları
Borsada devre kesici yeniden devrede
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Borsa güne nasıl başladı? 21 Mart
ABD Ticaret Bakanı fiyatı inanılmaz diye hisse önerdi
SPK'dan yeni bülten: 1 sermaye artırımı onayı, 2 işlem yasağı
Rekor bedelsiz kararı: Yüzde 299.900
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Temettü teklifini duyurdu: 125,37 TL
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
BİM, Ford, Tüpraş, Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, döviz: Yatırım araçları bu hafta ne yaptı?
Borsada kırmızı gün: 21 Mart gün sonu rakamları
Borsada devre kesici yeniden devrede
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Borsa güne nasıl başladı? 21 Mart
ABD Ticaret Bakanı fiyatı inanılmaz diye hisse önerdi
SPK'dan yeni bülten: 1 sermaye artırımı onayı, 2 işlem yasağı
Rekor bedelsiz kararı: Yüzde 299.900
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Temettü teklifini duyurdu: 125,37 TL
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL