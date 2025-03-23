İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 kişi hakkında yolsuzluk ve yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalarda yeni gelişmeler var. İmamoğlu hakkında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Terör suçlamasından yapılan soruşturmada ise tutuklama talebi reddedildi.

TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye sevk edilen isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı çıktı. Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Buğra Gökçe da tutuklanmasına hükmedilen isimler arasında.

İBB Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da tutuklamasına karar verildi.

Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.