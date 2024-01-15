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  • İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 25 il için aşırı yağış uyarısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 25 il için aşırı yağış uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın 25 ilde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasının önem taşıdığını bildirdi.

15 Ocak 2024 | 17:10
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 25 il için aşırı yağış uyarısı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yarın ülke genelinde beklenen aşırı yağışlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya için "turuncu"; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana için "sarı" uyarıda bulunduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

SARI KOD (UYARI) NEDİR?
Peki, Sarı kod ne anlama geliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir." anlamını taşıyan "sarı" kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.

TURUNCU KOD (UYARI) NEDİR?
"Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.

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