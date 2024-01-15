Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yarın ülke genelinde beklenen aşırı yağışlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya için "turuncu"; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana için "sarı" uyarıda bulunduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle



🟧7️⃣ilimizde Turuncu Uyarı,

🟨 1️⃣8️⃣ ilimizde Sarı Uyarıda bulundu.



🟧 Turuncu Uyarı verilerin illerimiz:

📌Balıkesir

📌İzmir

📌Manisa

📌Aydın

📌Muğla

📌Mersin

📌Antalya



🟨Sarı Uyarı verilen… pic.twitter.com/79jV6v6t3J — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 15, 2024

SARI KOD (UYARI) NEDİR?

Peki, Sarı kod ne anlama geliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir." anlamını taşıyan "sarı" kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.

TURUNCU KOD (UYARI) NEDİR?

"Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.