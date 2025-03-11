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İDO'nun Ege adaları seferleri 29 Mart'ta başlıyor

Deniz taşımacılığında önemli bir kitleye hizmet veren İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO), 2025 yılı Ege Adaları sezonuna 29 Mart’ta başlayacak.

11 Mart 2025 | 11:09
İDO'nun Ege adaları seferleri 29 Mart'ta başlıyor

İDO’nun bayram dönemine özel olarak düzenlenen Ege Adası seferleri, Seferihisar-Samos ve Kuşadası-Samos hatları bayram süresince hizmet verecek ve 2025 yılı sezonunu başlatmış olacak. 

2024 yılının Nisan ayında Ege Adaları seferlerine başlayan İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO), Samos, Patmos, Leros ve Kalimnos Adaları’na düzenlediği turistik seferlerle uluslararası pazara ilk adımını atmıştı. Bu süreçte 3 gemi ile 4 adaya, toplamda 6 farklı hat üzerinden Nisan-Ekim 2024 döneminde 155.000 yolcu taşımıştı. 

‘’2025 YILI HEDEFİMİZ EGE ADALARI’NA 300 BİN YOLCU TAŞIMAK’’

İDO Genel Müdürü Murat Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 29 Mart Arife Günü itibarıyla Samos Adası seferlerinin başlayacağını duyurdu. Orhan, 2024 yılı boyunca Ege Bölgesi'nde başlattıkları tatil turizmi seferlerine gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getirdi. 2025 yılında 8 gemiyle Ege Adaları’nda daha kapsamlı bir hizmet sunmayı planladıklarını da vurgulayan Orhan, diğer hatların ise mayıs ayı başında faaliyete geçeceğini ekledi. Adalardan gelen yoğun talepler üzerine yeni hatlar için saha çalışmaları ve izin süreçlerinin de devam ettiğini aktaran Orhan, 2025 yılı kapsamında Ege Adaları’nda 300.000’in üzerinde yolcu taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İDO’NUN EGE ADALARI BAYRAM SEFERLERİ VE SEFER SAATLERİ İSE ŞÖYLE:

Arife Günü başlayacak olan Samos seferleri, bayram boyunca her gün düzenli olarak yapılacak. Seferihisar’dan Samos’a saat 08.00’de kalkacak İDO deniz otobüsü bir saatte Samos’a ulaşacak. Aynı şekilde, Samos’tan Seferihisar’a saat 16.00’da hareket eden İDO deniz otobüsü ise 17.00’de Seferihisar Limanı’na varacak. 

Kuşadası-Samos hattında, saat 08.45’te kalkan deniz otobüsü seferi 09.15’te Samos’a varacak. Samos’tan Kuşadası yönüne ise saat 17.00’de kalkan İDO deniz otobüsü 17.30’da Seferihisar Limanı’na ulaşmış olacak. 

TÜM EGE ADASI 2025 YILI SEFERLERİ 

Bu yıl hizmete başlayacak olan Dikili-Midilli seferleri 16 Mayıs’ta start alıyor. Mayıs ayı boyunca haftada bir gün olarak planlanan bu seferler, haziran ayında haftada üç gün, temmuz ve ağustos aylarında her gün düzenlenecek. Eylül ayında tekrar haftada üç güne düşürülen seferler, 28 Eylül itibarıyla sezonu kapatacak.  Geçen yıl başlatılan Turgutreis-Leros hattındaki seferler ise bu yıl 5 Haziran’da başlayacak ve 30 Eylül’e kadar devam edecek. 

SAMOS’A YILIN YARISI BOYUNCA SEFER DÜZENLENECEK 

Bayram boyunca özel seferlerle hizmet verecek olan Kuşadası-Samos hattı, bayramdan sonra nisan ayında haftanın üç günü, mayıs ayında haftanın dört günü, haziran başından 14 Eylül’e kadar ise her gün düzenlenecek. Son 15 gün ise haftanın 5 günü olarak devam edecek seferlerin sonuncusu 28 Eylül’de olacak.  

Aynı şekilde, bayramla birlikte sezonu açan Seferihisar-Samos hattı da nisan ayında haftanın üç günü hizmet sunmaya devam edecek. Mayıs ayında belirli günlerde gerçekleştirilecek seferler, temmuz ve ağustos aylarında her gün yapılacak. Eylül ayında haftada dört güne düşecek olan hat, 28 Eylül itibarıyla sezonu kapatarak son seferini gerçekleştirecek.

Yolcu beklentileri doğrultusunda hareket eden, yenilikçi ve sürdürülebilir faaliyetleri ile hızlı, emniyetli, konforlu deniz taşımacılığı hizmetleri sunan İDO, Ege Adaları’na başlattığı yurt dışı rotalarıyla pazardaki ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam etmektedir.

 

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