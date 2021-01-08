Kimya sektöründe pandemi, dengeleri tamamen değiştirdi. 2020 yılına 22 milyar dolarlık ihracat hedefi ile başlayan sektör, hedefini koronavirüs gelişmeleri nedeniyle 20 milyar dolar olarak revize etti.

Diğer yandan istihdam ve işletme sayısı arttı. Kimya sektörü 2020 yılında şirket sayısı ve istihdamda büyüme kaydederken, pandemi nedeniyle kapanan ticaret kapıları yüzünden ihracatta düşüş yaşadı.

Toplamda 20 bin 200 işletmeye ulaşan sektörde, 365 bin 203 kişi istihdam ediliyor. 2019 yılına göre sektörde iş yeri sayısı yüzde 6, istihdam ise yüzde 9’dan fazla büyüdü.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.