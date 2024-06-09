ARA
Bist 100
10138,97
-1,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,3532
0,3608%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9919
-0,6179%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0803
-0,8071%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2385,98
-3,11%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İhracat şampiyonları: Zirvede hangi şirketler var?

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde "İhracatın Şampiyonları" ödül töreni dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

09 Haziran 2024 | 08:05
İhracat şampiyonları: Zirvede hangi şirketler var?

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen TİM 31. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda katılımcı iştirak etti. Törende mal ihracatı yapan ilk 10 firma ve hizmet ihracatı yapan ilk 10 firmanın yanı sıra e-ihracat birincileri ve 27 sektör birincisi firmaya ödülleri verildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda 2024 sonuna kadar 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmetler ihracatı hedefimizi başaracağız." dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise "Geçen ay 24,1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik." diye konuştu. 

Mal ihraç eden ilk 10 firmaya ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe verdi. Ödülleri, Ford Otomotiv, Star Rafineri, Toyota Otomotiv, Türkiye Petrol Rafinerileri, Kibar Dış Ticaret, Vestel Dış Ticaret, Oyak- Renault Otomobil Fabrikları, Arçelik, Mercedes-Benz Türk ve Baykar aldı.

Hizmet ihracatında ödül alan ilk 10 firma ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Bolat ve TİM Başkanı Gültepe verdi. Bu alanda ödül alan firmalar şöyle; "Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık, İGA Havalimanı İşletmesi, TAV Havalimanları, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi, Odeon Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm, Ekol Lojistik ve Corendon Airlines." İşte ödül kazanan firmaların tam listesi ve sektör liderleri

SEKTÖR 1'İNCİSİ OLAN FİRMALAR 
HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.Çelik
ŞİŞECAM DIŞ TİC. A.Ş.Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
KİBAR DIŞ TİCARET A.ŞDemir ve Demir Dışı Metaller
FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş.Deri ve Deri Mamulleri
VESTEL TİCARET A.Ş.Elektrik ve Elektronik
FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.Fındık ve Mamulleri
TERSAN TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.Gemi, Yat ve Hizmetleri
ERDEMOĞLU DIŞ TİC. A.Ş.Halı
LC WAİKİKİ DIŞ TİCARET A.Ş.Hazırgiyim ve Konfeksiyon
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.Hizmet
OBA FOOD GIDA SAN. TİC. A.Ş.Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
BOSCH TERMOTEKNİK ISI. VE KLİ. SAN. VE TİC. A.Ş.İklimlendirme Sanayii
STAR RAFİNERİ A.Ş.Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.Kuru Meyve ve Mamulleri
EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.Madencilik Ürünleri
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş.Makine ve Aksamları
GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTH. İHR. TİC. VE SAN. A.Ş.Meyve Sebze Mamulleri
HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş.Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLAR TİC. A.Ş.Mücevher
FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.Otomotiv Endüstrisi
BAYKAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.Savunma ve Havacılık Sanayii
GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT A.Ş.Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
QUEEN TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Süs Bitkileri ve Mamulleri
AK PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A.Ş.Tekstil ve Hammaddeleri
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.Tütün
UÇAK KARDEŞLER GIDA A.Ş.Yaş Meyve ve Sebze
VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.Zeytin ve Zeytinyağı

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2385,98 -3,11%
  • ALTIN ONS 2294,08 -3,49%
  • BIST 100 10138,97 -1,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,766 0,749%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3766 0,70043%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,05 0,007%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3532 0,3608%
  • EURO/DOLAR 1,0803 -0,8071%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9919 -0,6179%
  • STERLIN/DOLAR 1,2719 -0,55123%
Borsa Haberleri
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (3-7 Haziran 2024)
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
GERİ
İLERİ
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (3-7 Haziran 2024)
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL