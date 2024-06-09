İhracat şampiyonları: Zirvede hangi şirketler var?

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen TİM 31. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda katılımcı iştirak etti. Törende mal ihracatı yapan ilk 10 firma ve hizmet ihracatı yapan ilk 10 firmanın yanı sıra e-ihracat birincileri ve 27 sektör birincisi firmaya ödülleri verildi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda 2024 sonuna kadar 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmetler ihracatı hedefimizi başaracağız." dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise "Geçen ay 24,1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik." diye konuştu.
Mal ihraç eden ilk 10 firmaya ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe verdi. Ödülleri, Ford Otomotiv, Star Rafineri, Toyota Otomotiv, Türkiye Petrol Rafinerileri, Kibar Dış Ticaret, Vestel Dış Ticaret, Oyak- Renault Otomobil Fabrikları, Arçelik, Mercedes-Benz Türk ve Baykar aldı.
Hizmet ihracatında ödül alan ilk 10 firma ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Bolat ve TİM Başkanı Gültepe verdi. Bu alanda ödül alan firmalar şöyle; "Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık, İGA Havalimanı İşletmesi, TAV Havalimanları, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi, Odeon Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm, Ekol Lojistik ve Corendon Airlines." İşte ödül kazanan firmaların tam listesi ve sektör liderleri
|SEKTÖR 1'İNCİSİ OLAN FİRMALAR
|HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
|Çelik
|ŞİŞECAM DIŞ TİC. A.Ş.
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
|Deri ve Deri Mamulleri
|VESTEL TİCARET A.Ş.
|Elektrik ve Elektronik
|FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.
|Fındık ve Mamulleri
|TERSAN TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|ERDEMOĞLU DIŞ TİC. A.Ş.
|Halı
|LC WAİKİKİ DIŞ TİCARET A.Ş.
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
|Hizmet
|OBA FOOD GIDA SAN. TİC. A.Ş.
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|BOSCH TERMOTEKNİK ISI. VE KLİ. SAN. VE TİC. A.Ş.
|İklimlendirme Sanayii
|STAR RAFİNERİ A.Ş.
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.
|Madencilik Ürünleri
|TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş.
|Makine ve Aksamları
|GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTH. İHR. TİC. VE SAN. A.Ş.
|Meyve Sebze Mamulleri
|HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş.
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLAR TİC. A.Ş.
|Mücevher
|FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.
|Otomotiv Endüstrisi
|BAYKAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT A.Ş.
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|QUEEN TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|AK PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A.Ş.
|Tekstil ve Hammaddeleri
|JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
|Tütün
|UÇAK KARDEŞLER GIDA A.Ş.
|Yaş Meyve ve Sebze
|VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
|Zeytin ve Zeytinyağı