İhracat şampiyonları: Zirvede hangi şirketler var?

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen TİM 31. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda katılımcı iştirak etti. Törende mal ihracatı yapan ilk 10 firma ve hizmet ihracatı yapan ilk 10 firmanın yanı sıra e-ihracat birincileri ve 27 sektör birincisi firmaya ödülleri verildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda 2024 sonuna kadar 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmetler ihracatı hedefimizi başaracağız." dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise "Geçen ay 24,1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Mal ihraç eden ilk 10 firmaya ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe verdi. Ödülleri, Ford Otomotiv, Star Rafineri, Toyota Otomotiv, Türkiye Petrol Rafinerileri, Kibar Dış Ticaret, Vestel Dış Ticaret, Oyak- Renault Otomobil Fabrikları, Arçelik, Mercedes-Benz Türk ve Baykar aldı.

Hizmet ihracatında ödül alan ilk 10 firma ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Bolat ve TİM Başkanı Gültepe verdi. Bu alanda ödül alan firmalar şöyle; "Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık, İGA Havalimanı İşletmesi, TAV Havalimanları, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi, Odeon Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm, Ekol Lojistik ve Corendon Airlines." İşte ödül kazanan firmaların tam listesi ve sektör liderleri