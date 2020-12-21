Salgının ekonomik anlamdaki olumsuz etkilerine rağmen ihracat yapan sektörler lojistikte sıkıntı yaşıyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, “1,5 aydır üyelerimizden çok yoğun olarak özellikle deniz lojistiğinde yaşadıkları problemlerle ilgili şikayetler alıyoruz. Firmalarımız yükleyecekleri ürünler için boş konteyner bulamıyor. Navlun fiyatlarında da döviz bazında yüzde 300’lere varan oranda artışlar söz konusu” dedi.

Sektör temsilcileri konteyner bulmakta zorluk yaşarken navlun fiyatlarındaki artışa dikkati çekiyor. Pandemi yılının ilk 9 ayında 1 milyar 751 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ev ve mutfak eşyaları sektörü de aynı sıkıntıları yaşayan sanayi kollarının başında geliyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, firmaların yükleyecekleri ürünler için boş konteyner bulamadığını söyledi.

NAVLUN FİYATLARINDA YÜZDE 300’LERE VARAN ARTIŞ *

İhracatçıların bu dönemde karşılaştığı sıkıntıları dile getiren Burak Önder, “1,5 aydır üyelerimizden çok yoğun olarak özellikle deniz lojistiğinde yaşadıkları problemlerle ilgili şikayetler alıyoruz. Yaptığımız son ankette de üyelerimizin yüzde 92’sinin bu problemleri yaşadığını tespit ettik. Firmalarımız yükleyecekleri ürünler için boş konteyner bulamıyor. Ayrıca rezervasyon sıkıntısı da yaşanıyor. Özetle hatlardaki yoğunluktan dolayı üreticilerimiz tarafından hazır edilen ürünler gemilere yüklenemiyor. Bunun dışında navlun fiyatlarında da döviz bazında yüzde 300’lere varan oranda artışlar söz konusu” dedi.

Son 1,5 aydır ihracatçıların boş konteyner bulmakta zorlandığını vurgulayan EVSİD Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

“Hazır ürünler depolarda kaldı. Firmalar hazırladıkları ürünlerin ödemesini alamıyor. En önemlisi de müşterilerimiz bu durumdan şikayetçi. Uzmanlar bunun en temel nedeninin, son yıllarda büyük uluslararası lojistik firmaların satın almalar yaparak ve konsorsiyumlar oluşturması sonucu az sayıda firmanın kontrol ettiği bir yapının oluşması olarak açıklıyor. Bu firmalar sefer sayılarında da kısıntıya gittikleri için söz konusu problemleri yaşıyoruz.”

LOJİSTİK MALİYETLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ *

Türkiye’deki lojistik sorununun göründüğünden çok daha derin olduğunu vurgulayan Önder, “Uzun zamandır ülke ihracatçımızın yaşadığı en büyük sorunlardan biri de lojistik maliyetleri, liman masrafları ve bu kalemler altında ödenen meblağlar. Türkiye’de ödediğimiz bazı gider kalemleri var ki bunların rakiplerimiz olan gelişmiş ülkelerde bir karşılığı yok. Örneğin bunlardan birisi ‘geçici kabul’ başlığı altında ödenen bedeller. Bu ücret, konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması ya da bu sahaya getirilmesi durumunda oluşan gümrükleme masrafı. Bunun gibi uygulamalar ihracatçımızı uluslararası rekabette dezavantajlı duruma itiyor.” ifadelerini kullandı.