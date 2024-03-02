İhracatta şubat rekoru

Bolat, Adıyaman'da bir otelde düzenlenen, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda, kentin geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde büyük yara aldığını hatırlattı.

Hükümetin 1 yıl gibi kısa bir sürede enkaz kaldırma, geçici barınma imkanları ve kalıcı konut ve iş yeri yapımı gibi çalışmaları ilerlettiğini söyleyen Bolat, "Bir yıl sonra Adıyaman'da farklı ve olumlu bir görüntüyle karşılaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Bolat, deprem illerinde toplamda 650 bin yeni konut, iş yeri ve köy evlerinin hızla yapılmakta olduğunu dile getirerek, "Birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı'mız deprem illerini ziyaret ederek bitirilmiş kalıcı konutları hak sahiplerine kura çekilişi sonucunda teslim etti. 2024 yılı sonuna kadar 200 bin kalıcı konut tamamen teslim edilmiş olacak. İki ay içinde depremin 1. yılında teslim edilen 40 bin konuta ilave olarak 75 bin konutun teslimi daha peyderpey tamamlanmış olacak." dedi.

Şubat ayı dış ticaret verilerine ilişkin Bolat, "Şubatta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracat değerine ulaştık. İthalatımız ise yüzde 8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Bu da güzel bir başarı." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, dış ticaret açığının şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 azalarak 7 milyar dolara gerilediğini belirterek, "İhracatın ithalatı karşılama oranı da 14,6 puan artışla yüzde 75,1'e yükseldi. Şubat sonunda yıllıklandırılmış ihracatımızda 258,7 milyar dolara ulaştık. Aralık sonunda 255,8 milyar dolardı. İhracatçılarımız ilk 2 ayda ekstradan 3 milyar dolar ihracat başarısı gösterdi. Yıllıklandırılmış ithalatımız 351,8 milyar dolara geriledi." bilgisini verdi.

Bolat, mayıs ayında 122 milyar dolar olan yıllıklandırılmış dış ticaret açığının şubat itibarıyla 93 milyar dolara gerilediğini ifade ederek, "Dış ticaret açığımızı 9 ayda yaklaşık 29 milyar dolar azalttık." diye konuştu.