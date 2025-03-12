IJS Istanbul Jewelry Show, Türkiye gümüş takı sektörüne ivme kazandıracak

Türkiye, mücevher sektöründe dünyada önemli bir konumda bulunurken, gümüş takı pazarı da yükselişini sürdürüyor. Son yıllarda artan üretim kapasitesi ve ihracat hacmi, yerli üreticileri global arenada güçlü bir oyuncu haline getirirken, yerli tüketicilerin hem estetik hem de yatırım amaçlı gümüş takıya olan ilgisi de, iç piyasa talebindeki artışı istikrarlı biçimde canlı tutuyor. “Türkiye, dünyanın en büyük mücevher üreticilerinden biri olarak, gümüş takı ihracatında da güçlü bir paya sahip” diyen IJS Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Amerika gibi bölgelere yapılan gümüş takı ihracatının, her geçen yıl artarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi. Türkiye gümüş takı ihracatının 2024 yılında 259 milyon doların üzerinde gerçekleştiğini belirten Cengiz, “Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez düzenlediğimiz Istanbul Jewelry Show’da, özellikle el işçiliğiyle üretilen tasarımlar ve modern tekniklerle işlenen gümüş takılar, uluslararası alıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Fuarımızın 16-19 Nisan tarihlerindeki 57. edisyonunda da ülkemizin önemli gümüş takı üreticileri en yeni koleksiyonlarını sergilemeye hazırlanıyor” dedi.

Türkiye gümüş takı sektörü, artan iç talep, yükselen ihracat rakamları ve uluslararası fuarların sağladığı iş bağlantılarıyla güçlenmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük mücevher fuarlarından biri olan IJS Istanbul Jewelry Show, altın ve mücevher sektöründe olduğu gibi gümüş takı sektörünün büyümesinde de önemli bir rol üstleniyor. Nisan ayında 57.’si düzenlenecek buluşma, sektördeki yenilikleri ve trendleri yakından takip etme imkânı sunarken, Türkiye’nin gümüş takı alanındaki gücünü uluslararası arenada daha fazla görünür hale getirecek. Özellikle yabancı alıcıların Türkiye pazarına olan ilgisini artırarak, ihracatın büyümesine destek olan IJS Istanbul Jewelry Show, gümüş takı sektörünün 2025 ihracatına önemli bir girdi sağlayacak.

Informa Markets tarafından Elmas Kule sponsorluğunda gerçekleşecek 57. buluşmanın Buyers’ Lounge sponsorluğunu ise HRD Antwerp üstleniyor. 16-19 Nisan 2025 Tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek IJS Istanbul Jewelry Show’da yeni sezonun en özel gümüş takı koleksiyonlarını bir arada görmek isteyen sektör profesyonelleri, www.istanbuljewelryshow.com adresi üzerinden online ziyaretçi kayıtlarını yaptırabilir.

