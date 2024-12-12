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İki ülke daha Şengen'e tam üye oldu

Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği’nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen’e karadan da dahil oldu.

12 Aralık 2024 | 13:08
İki ülke daha Şengen'e tam üye oldu

Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Şengen’e dahil edilmesine karar verildi. İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

Bulgaristan ve Romanya, Şengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı. Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu. Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu. Karar, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

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11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
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Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
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