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IMF’den Türkiye raporu: Riskler belirgin bir şekilde azaldı

IMF’den Türkiye raporu Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'ye ilişkin 4. Madde Gözden Geçirme Raporu’nu yayımladı.

29 Ağustos 2024 | 09:37
IMF’den Türkiye raporu: Riskler belirgin bir şekilde azaldı

Raporda, 2023 ortasından itibaren Türkiye’de uygulanan ekonomik politikaların önemli bir dönüşüm geçirdiği aktarıldı. Bu dönüşümün, genel politika karışımını sıkılaştırarak kriz risklerini belirgin bir şekilde azalttığı ve güveni artırdığı belirtildi. 

Raporda, özellikle sıkı para ve gelir politikalarının iç talebi baskılayarak 2024 yılı büyümesini yüzde 3,4 seviyesine indireceği öngörülürken, 2025 yılında ise mali politikanın daraltıcı hale gelmesi ve reel politika oranlarının pozitif kalmasının büyümeyi yüzde 2,7'ye kadar ılımlılaştıracağı, enflasyonu yüzde 24 seviyesine düşüreceği ifade edildi. 

Son olarak, IMF raporu, Türkiye’nin finansal istikrarının sürdürülmesi için sürekli dikkat ve daha fazla reform gerektiğini belirtti. Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine yönelik kademeli yaklaşımının, büyüme üzerindeki etkiyi sınırlamayı amaçladığı ancak aşağı yönlü riskler taşıdığına dikkat çekildi. 

Türkiye'nin Haziran ayında FATF'nin "Gri listesi"nden çıkarılmasının memnuniyetle karşılandığı da raporda yer aldı.

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