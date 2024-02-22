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Vatandaşın tasarrufu arttı, peki parayı en çok neye yatırdı?

ING Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na göre (TTEA) tasarruf sahipliği yeniden yükselerek, yüzde 23.3'e ulaştı. Tasarruf aracı tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit birinci sırada yer alırken, yastık altını sırayla sistem içi altın ve borsa takip etti. Kripto paralarının tercih edilme oranı ise geriledi.

22 Şubat 2024 | 11:29
Son Güncellenme: 22 Şubat 2024 | 11:36
Vatandaşın tasarrufu arttı, peki parayı en çok neye yatırdı?

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'nin, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011'den bu yana IPSOS işbirliğiyle gerçekleştirdiği TTEA'nın 2023'ün dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği yüzde 23.3 oldu.

Böylece araştırmanın başladığı 2011'den bu yana tasarruf sahipliğinde görülen ikinci en yüksek tasarruf sahipliği oranı oldu. Dördüncü çeyrekte çocuklu bireylerde tasarruf sahipliği yüzde 19'la aynı düzeyde kalırken, çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği 5 puan artarak, yüzde 29'a yükseldi.

Tasarruf araçları tercihinde hisse senetleri yükselişini sürdürüyor

Araştırmaya göre, tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı bu çeyrekte de yüzde 69'la geçen çeyrekle benzer seviyede gerçekleşti. Erkeklerde düzenli tasarruf yapanların oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 3 puan artışla yüzde 74'e yükselirken, kadınlarda bu oran yüzde 61'e düştü.

Tasarrufu olanların tasarruf gerekçeleri arasında "geleceğe yatırım" 6 puan artışla son çeyrekte 62'ye yükselerek yine ilk sırada yer alırken, "çocuklarım için" diyenler ise yüzde 17'yle ikinci sırada yer aldı. Tasarrufu olmayanlar için yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 38.5'ten 40.8'e çıktı.

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit son çeyrekte yüzde 26'yla birinci sırada yer alırken, sistem içi altın yüzde 16'yla ikinci sırada yer aldı. Hisse senetleri 2023’ün ilk çeyreğinden beri yükselişe devam etti, üçüncü çeyreğe göre 2 puan ve ilk çeyreğe göre toplamda 9 puanlık bir artışla yüzde 14'le en çok sahip olunan üçüncü tasarruf aracı oldu.

Erkekler, hisse senedini yine kadınlara oranla daha çok tercih etti. Tasarruf araçları tercihi sıralaması kadın ve erkekler arasında hemen hemen aynı kalırken, sahiplik davranışı oransal olarak değişiklik gösterdi. 2023 dördüncü çeyreğinde kadınların erkeklere göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları 5 puan farkla yastık altı altın ve nakit, sistem içi altın ve 6 puan farkla vadesiz hesap oldu.

Erkeklerin kadınlara göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları ise 9 puan farkla hisse senedi ve borsa ve 7 puan farkla döviz vadeli hesap oldu. Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yüzde 8 olurken, bu oran TL vadeli hesapta yüzde 6 oldu. Kripto para fonlarının tercih edilme oranı ise yüzde 6'dan yüzde 4'e geriledi.

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