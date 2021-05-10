İngiltere Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasında üçüncü aşamaya geçiyor. 17 Mayıs’tan itibaren sinema, tiyatro ve müzeler yeniden açılacak, restoranlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak, futbol maçları seyircili oynanacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasının üçüncü aşamasına 17 Mayıs’tan sonra geçileceğini açıkladı.

Buna göre, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabilecek, düğünlere 30’a kadar kişinin katılımı serbest olacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanlarının açılacağı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek, spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribünlerde yerlerini alabilecek.

Restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak, konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek.

Orta öğretimde öğrencilerin sınıf ortamında maske takma zorunluluğuna son verilecek, üniversite öğrencileri haftada 2 kez test olmaları şartıyla yüz yüze derslere katılabilecek.

10 BİNE KADAR TARAFTAR ALINABİLECEK

17 Mayıs’ta başlayacak 3. aşamada, futbol müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribündeki yerini alabilecek, daha düşük kapasiteli açık hava spor müsabakalarında bu sayı 4 binle, kapalı spor salonlarında ise 1000’le sınırlı kalacak.

4 AŞAMALI YOL HARİTASI

Johnson, 22 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak’ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak, 8 Mart’tan itibaren 21 Haziran’a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart’ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan’da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

21 Haziran’da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

YENİ AŞAMA İÇİN 4 KRİTER SAĞLANDI

BBC’nin haberine göre Johnson, önlemlerinin bir aşama daha gevşetilmesi için dört kriterin sağlandığını söyledi ve bu kriterleri şöyle açıkladı:

Aşı programı başarılı şekilde sürüyor.

Aşıların, hastaneye yatış ve ölümleri azaltmakta yeterince etkili olduğu kanıtlandı.

Bulaşı oranları, Ulusal Sağlık Sistemi’ni zorlama riski barındırmayacak düzeyde

Yeni varyantlar risklere ilişkin değerlendirmeyi geçersiz kılmıyor.

BİRLEŞİK KRALLIK’TA GÜNLÜK VAKA GRAFİĞİ

Worldometers verilerine göre Birleşik Krallık’ta günlük yeni vaka ve ölüm grafiği şöyle: