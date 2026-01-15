ARA
İnşaat üretimi aylık bazda azalırken, yıllık arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı Kasım ayında inşaat üretimi aylık yüzde 0,1 oranında azalırken, yıllık yüzde 22,3 oranında artış gösterdi.


İnşaat üretimi aylık bazda azalırken, yıllık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayına ait inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 22,5 arttı.

İnşaat üretimi aylık bazda azalırken, yıllık arttı-1

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,1 azaldı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,8 azaldı.

İnşaat üretimi aylık bazda azalırken, yıllık arttı-2
