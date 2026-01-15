İnşaat üretimi aylık bazda azalırken, yıllık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayına ait inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 22,5 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,1 azaldı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,8 azaldı.