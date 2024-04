İş dünyasının liderleri gelecek vizyonlarını UEZ2024'te paylaştı

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ Sapanca 2024), bu yıl 13’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı.

UEZ Sapanca 2024’ün ikinci günündeki dördüncü panelin konusu “Liderlerin Gelecek Vizyonu: Yarının Şirketi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar, Yatırımlar ve Hedefler” olurken, panelin sponsoru BSH oldu.

Panelin moderatörlüğünü yapan Citibank Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karter, dünyada yaşanan belirsizliği vurgulayarak, “Son 5 yılda olanları düşünürsek hep mi çalışmadığımız yerden gelir? Hep mi bilmediğimiz yerden çıkar? Ben bunu bir gemi yolculuğuna benzetiyorum. Dünyanın bütün sularını biliyor. Fakat gemi A noktasından B noktasına gidecek, başına her şey gelebilir. Liderlik sezgilerimiz tam o noktada devreye giriyor” dedi.

Şuanki müşterilerin yarısı 10 yıl sonra olmayacak

Panelde konuşan Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı FARK LABS Kurucusu Ahu Serter, Türkiye’de aile şirketi yapısının ağırlıklı olduğuna işaret ederek kendi şirket hikayelerinin de Sirkeci’de başladığını aktardı. 2002 yılında şirketin yolculuğuna katıldığını 2015 yılından bu yana müşterilerinin kim olacağı sorusunu sormaya başladıklarını belirtti. Şu anki müşterilerin yarısının 10 yıl sonra olmayacağını belirten Serter, “Şirketler büyüdükçe profesyonelleştikçe sizin beğendiniz bir fikri getirdiğiniz zaman ikna ettiğiniz insan sayısı çoğaldıkça yeniliğe erişiminiz zorlaşıyor. Şu anda Türkiye’de neden yatırım yapılmaması konuşulurken, ben neden yatırım yapılmalı üzerinde duruyorum. İnsanlar trenden iniyorken sizin trene binmeniz gerekiyor. Bunu uygulamaya çalışıyoruz” dedi.

Nitelikli istihdam çok önemli

BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, her halükarda ümitli umutlu heyecanlı insanlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. En başta liderlerin toplumdaki ve şirketlerdeki kaygı ile endişeyi gidermesi gerektiğini söyleyen Sığın, “Fırsatlar her yerde. Bulunduğunuz noktadaki imkanları kullanmanız lazım. Ekonominin temelinde istihdam, üretim, insan var. Nitelikli istihdam toplumun refahını ve üretimin niteliğini yükseltiyor. Ciromuzun yüzde 6’sını Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Bu o kadar büyük bir para ki… Neredeyse 100 milyon Euro’ya tekabül ediyor. Rekabetçiliğinizi geliştirecek fikirlere harcanan miktarı yüksek tutmak, toplumdaki emek sınıfları arasında fark yaratmış oluyorsunuz. Çünkü şirketler kapalı sistemler değil, açık sistemler. Bütün sektörümüzün etki alanı 600 bin kişi. Bu kadar kişinin niteliklerinin gelişmesi ve özelliklerinin gelişmesi öte yandan dünyanın her yanında rekabetçi kalmak adına bütün dünyada beslenerek bulunmaya çalışılması bizi dünyadan ayrı bir noktaya ulaştırıyor” değerlendirmesini yaptı.

Son birkaç yıla 600 çalışanı yurt dışına yolladıklarını açıklayan Sığın, “Fabrikamızdan 200 milyon Euro ihracat var. Vızır vızır çalışıyoruz. 5G hakkında da çok yoğun çalışıyoruz. Nitelikli işgücünün artması çok önemli. Çünkü bu işlerinizi değerini artırıyor. Şirket olarak 600 çalışanımızı yurt dışında görevlere gönderdik. Etki alanımız yaklaşık 600 bin kişi. 130 bölge var kapsam alanımızda. 150 ülkeye ürün gönderiyoruz” dedi.

Girişimlere 20 milyon dolarlık fon açtı

Son 5 yıldır yaşananlar ve bundan sonra yaşanan değişimlerin hızını daha önce görmediğini kaydeden Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy da, değişime ayak uydurmanın şirketler için büyük önem taşıdığını aktardı. Eskisine göre yönetim kurullarının öneminin arttığını ve geçen yıldan bu yana bir organizasyonel değişiklik üstünde çalıştıklarını anlatan Durusoy, “Geçen seneye kadar bizde aile üyeleri operasyon olarak da işlerin içindeydi. Artık operasyon işleri profesyoneller tarafından yapılıyor. Şirketler biraz daha yönetim kurulları vasıtasıyla yönetiliyor. Yönetim kurullarında bilançolar dönem tabloları önemlidir ama o biraz dikiz aynasından geriye bakmak. Bizim bir sınırımız var. Yönetim kurullarında şirketlere yol gösterici rol üstlenmemiz gerekiyor. Örneğin bizim toplantı gündemimizde geçmiş dönem raporları yüzde 25-30’unu kapsıyor, ağırlıklı stratejik planlar, İK planları konuşuluyor. Yıl başında şirket içi inovasyonu için Akkök Next ile girişimlere yatırım yapacağız. Bugün 20 milyon dolar fon, büyüyebilir. Geçen yıl başında yatırımına başladığımız epoksi ürünümüz var. Teknolojik danışmanlıkla 130 milyon dolar yatırıma başladık ve yıl sonu üretime başlayacağız ”dedi.

Belirsizlik, riskler kadar fırsatları da içinde barındırıyor

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü de, Yıldız Holding’in 80 yılının arkasındaki sürdürülebilir başarı stratejisini katılımcılarla paylaştı. Değişimin sürekli ve mutlak olduğu günümüzde, belirsizliği yönetmenin şirketler için en kritik yetkinliklerden biri olarak belirten Tütüncü, sözlerine şöyle devam etti:

“Belirsizliği genellikle olumsuz bir durum olarak görüyoruz. Diğer yandan belirsizlik, riskler kadar fırsatları da içinde barındırıyor. Burada önemli olan bakış açımızı, düşünce sistemimizi değiştirerek yalnızca risklere odaklanmak yerine fırsatları da görebilmek. Ben bu dönemi yönetirken ‘temkinli iyimserlik’ ile hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum.

Verimliliğe katkı sağlayan kurum kültürü

Bir yandan hızlı değişen şartlarda, stratejinin de dinamik olması lazım. Bir başka deyişle akışkan stratejiler üretmeliyiz. Gıda ve perakende gibi iki önemli sektörde faaliyet gösteren bir holding olarak, ekosistemdeki dönüştürücü rolümüzün bilinciyle; tüm paydaşlarımızın güven ortamında hareket ettiği, yaratıcı düşünceye, inovasyona ve verimliliğe katkı sağlayan bir kurum kültürüyle sürdürülebilir başarıyı hedefliyoruz. Değişimden etkilenen değil, değişimi yöneten bir şirket olarak iş dünyasına öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Gelecek, varılan bir nokta değil, gelecek bir süreç. Dolayısıyla geleceği inşa edebilmek için değişimi kucaklamamız lazım. Bunu da ekosistemdeki sorumluluğumuzun bilinciyle paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz 80 yıldır olduğu gibi, tüm paydaşlarımız için, onlarla birlikte değer üretmeye, ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ felsefemiz ışığında toplumsal faydayı artırmayı sürdürürken; yeni coğrafyalara yapacağımız yatırımlarla da pozitif etkimizi büyütmeye devam edeceğiz.”