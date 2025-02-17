İş kazalarına yapay zekalı çözüm

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, endüstriyel ve medikal gaz tedarikçisi Linde Gaz'a sunduğu Güvenli Sürüş çözümüyle, sürücülerinin davranışlarını anlık olarak analiz ederek potansiyel kaza risklerini en aza indirdi. Böylece Linde Gaz, sıfır kaza hedefine yönelik önemli bir adım attı.

Güvenli Sürüş çözümü, yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojisini kullanarak sürücülerin anlık takibini sağlıyor. Vodafone Business, sisteme entegre ettiği geri görüş kamerası teknolojisiyle sürücülerin karşılaştığı zorlukları azaltırken, Linde Gaz'ın dağıtım operasyonlarında manevra kaynaklı kazalarda önemli bir düşüş kaydedildi. İş birliği kapsamında Linde Gaz sürücüleri, yaklaşık 45 milyon kilometreyi hiçbir ölümlü ya da yaralanmalı kaza yaşamadan tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Linde Gaz'la yapılan işbirliğinin araç içi takip, güvenli araç ve kamera sistemine ek olarak yapay zeka teknolojilerinin sürüş güvenliğinin optimize edilmesinde kullanılmasını kapsadığını belirtti.

SİGARA YA DA TELEFON KULLANIMI TESPİT EDİLİYOR

Kestioğlu, Linde Gaz dağıtım araçlarında şoförlerin sigara, telefon kullanımı, dikkat dağınıklığı veya yorgunluk gibi durumlarının anlık olarak araç içi kameralardan takip edilebildiğini ve gerektiğinde sesli uyarı verildiğini vurguladı.

Bu sayede sürüş güvenliğinin sağlanarak kazalara sebep olan durumları kaza olmadan önlemeyi amaçladıklarını ifade eden Kestioğlu, şunları kaydetti:

"Projemize ek olarak şehir içerisinde dar alanlara girildiği için ayrıca araçlara eklenen geri görüş kameraları ile araç üzerinde hiçbir kör nokta bırakmayarak minör kazaların da önüne geçmiş olduk. Yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojimiz sayesinde kaza şiddetinden bağımsız olarak, ortalama iki günde bir potansiyel tehlikeyi erkenden tespit ederek engelleyebiliyoruz. Bu sayede olası kazaların önüne geçerek, daha güvenli bir sürüş ortamı oluşturuyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olmaya devam edeceğiz."

‘İŞ GÜVENLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİK’

Linde Gaz Planlama ve Lojistik Kıdemli Yöneticisi Özgür Çelebi ise sistemin uygulanmasıyla sürücüler için puantaj sistemine geçtiklerini ve en az ikaz alan şoförlerin prim sistemiyle ödüllendirildiğini belirtti.

Çelebi, dört yıllık süreçte hiç kaza yaşanmadığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Vodafone Business'ın yapay zeka tabanlı çözümü ile dağıtım operasyonlarımız Türkiye lojistik sektöründe nadiren görülebilecek bir başarıya imza attı. Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı mevcut araç ve sürücü takip sistemiyle, Linde Gaz sürücülerinin davranışlarını anlık olarak analiz ederek potansiyel riskleri çok önceden tespit etme olanağı sağlıyoruz. Bu sayede iş güvenliğimizi daha da güçlendirdik, çalışan memnuniyetini artırdık ve operasyonel maliyetleri düşürerek sürdürülebilirliği sağladık. Ayrıca şoförlerimizin daha dikkatli araç kullanması sağlayarak şirketimizin sıfır kaza yaklaşımını güçlendirdik."