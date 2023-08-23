İSKİ paylaştı... İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl mayıs ayı ortalamasında yüzde 48,58'le en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 31,57'ye düştü.

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Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 274,24 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 516,95 milyon metreküp olarak gerçekleşirken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 709,01 milyon metreküp oldu.