ARA
Bist 100
7708
-0,81%
Bist 100
Dolar/TL
27,2095
0,0189%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5379
0,1388%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,084
-0,0498%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1676,1
1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İSKİ paylaştı... İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 31'e düşerken, Alibey Barajı havzasında bulunan Güzelce Kemeri'nin çevresi tamamen kurudu.

23 Ağustos 2023 | 13:08
0
İSKİ paylaştı... İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl mayıs ayı ortalamasında yüzde 48,58'le en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 31,57'ye düştü.

1

2

Barajda yer alan Mağlova Kemeri'nin bulunduğu bölümde ise suların tamamına yakını çekildi.
3

Kente su sağlayan diğer barajların doluluk oranları bugün Terkos'ta yüzde 17,78, Elmalı'da yüzde 22,01, Darlık'ta yüzde 46,39, Ömerli'de yüzde 64,97, Büyükçekmece'de yüzde 11,12, Sazlıdere'de yüzde 15,58, Istrancalar'da yüzde 17,94, Kazandere'de yüzde 9,45, Pabuçdere'de ise yüzde 4,26 olarak ölçüldü.
4
Barajların doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

metrekare başına 366,68 kilogram oldu.
5

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 274,24 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 516,95 milyon metreküp olarak gerçekleşirken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 709,01 milyon metreküp oldu.
6
Son 10 yılın doluluk oranları

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 23 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 61,9, 2014'te yüzde 16,93, 2015'te yüzde 71,24, 2016'da yüzde 54,57, 2017'de yüzde 64,7, 2018'de yüzde 64,96, 2019'da yüzde 61,59, 2020'de yüzde 49,99, 2021'de yüzde 60,28, 2022'de yüzde 59,94 olarak kaydedildi.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1676,94 1,05%
  • ALTIN ONS 1916,81 1,02%
  • BIST 100 7712,88 -0,75%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,2112 0,0255%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5427 0,1553%
  • EURO/USD 1,0841 -0,0392%
  • INGILIZ STERLINI 1,26753 -0,44533%
  • JAPON YENI 144,777 -0,756%
  • KANADA DOLARI 1,35674 0,11696%
  • RUS RUBLESI 94,3263 -0,4482%
Günün En Çok Okunanları
Oppenheimer mı Barbie mi? Peki, Türkiye'deki rakamlar ne söylüyor?
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi
Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi
Rublenin gerilemesi Rus turistleri nasıl etkiledi?
Rublenin gerilemesi Rus turistleri nasıl etkiledi?
Motosiklet ehliyetine yeni düzenleme geliyor
Motosiklet ehliyetine yeni düzenleme geliyor
İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu cadde: Zirve el değiştirdi
İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu cadde: Zirve el değiştirdi
İnşaat iskelesi çöktü... 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
İnşaat iskelesi çöktü... 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Merak edilen soruyu yanıtladı: Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
GERİ
İLERİ
Oppenheimer mı Barbie mi? Peki, Türkiye'deki rakamlar ne söylüyor?
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi
Rublenin gerilemesi Rus turistleri nasıl etkiledi?
Motosiklet ehliyetine yeni düzenleme geliyor
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi
Rublenin gerilemesi Rus turistleri nasıl etkiledi?
Motosiklet ehliyetine yeni düzenleme geliyor
İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu cadde: Zirve el değiştirdi
Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi
Rublenin gerilemesi Rus turistleri nasıl etkiledi?
Motosiklet ehliyetine yeni düzenleme geliyor
İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu cadde: Zirve el değiştirdi
İnşaat iskelesi çöktü... 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL