İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Cuma günü İstanbul'da kar var mı?

Yılbaşı akşamı İstanbul'u beyaza boyayan yağışın ardından, megakent için yeni bir kar uyarısı geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bahar havası, yerini sert bir soğuğa bırakmaya hazırlanıyor.
1 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Bugün (7 Ocak Çarşamba) itibarıyla megakentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyli rüzgarların etkisiyle sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Bu keskin düşüş, Ocak ayının ikinci haftasında İstanbul’u yeniden beyaza bürüyebilir.
2 Cuma günü İstanbul'da kar var mı?
9 Ocak Cuma (Yüksek Kesimler)
Haftanın son iş gününde kış yüzünü göstermeye başlayacak. 9 Ocak Cuma günü sıcaklıkların 2-6 derece bandına gerilemesiyle birlikte;
Şehir Merkezinde: Yağmur ve karla karışık yağmur geçişleri görülecek.
Yüksek Kesimlerde: Aydos Tepesi, Çamlıca, Başakşehir ve Çatalca gibi noktalarda kar yağışının hafif bir beyaz örtü oluşturma ihtimali bulunuyor.
12 Ocak Pazartesi (Geniş Çaplı Kar)
Asıl soğuk hava dalgasının ve kar yağışının 11 Ocak Pazar gecesi İstanbul'a giriş yapması bekleniyor. Yeni haftanın başında (12 Ocak Pazartesi);
Karadeniz üzerinden gelen sistemin etkisiyle kar yağışının şehrin büyük bölümüne yayılması öngörülüyor.
Gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.