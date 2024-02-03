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İstanbul'a neden kar yağmıyor? Bundan sonra yağar mı?

İstanbul'da neden kar yağmıyor? Kar ne zaman yağabilir? Merak edilen bu soruları İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı.

03 Şubat 2024 | 21:27
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Bundan sonra yağar mı?

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Hürriyet yazarı Fulya Soybaş bu soruyu Prof. Dr. Orhan Şen'e sordu... İşte Orhan Şen'in bu konudaki yorumları:

1 HERKES SORUYOR

HERKES SORUYOR Prof. Dr. Orhan Şen, “Elimde olsa, ben yağdırsam şu karı. İnan öğrenciler soruyor, veliler soruyor, çiftçiler soruyor, yola çıkacaklar soruyor. Yok! Yağmıyor, yağmayacak da...” diyor.

2 İSTANBUL'A NEDEN KAR YAĞMIYOR?

İSTANBUL'A NEDEN KAR YAĞMIYOR? Prof. Dr. Şen bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “Yağması için kuvvetli soğuğun içeri girmesi hava ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi gerek ama soğuk sınırda geliyor. Sıcaklık 3-4’ün altına inecek ve aynı anda yağış olacak ki yağsın. Ancak şehrin merkezi sıcak. Buna ‘ısı adası etkisi’ diyoruz. Kırklareli, Çorlu’ya git! Kar vardı. Sakarya- Adapazarı... Buralarda da var. Hatta Kartal’ın tepelerine yağdı. Balkanlardan gelen soğuk hava hem de poyrazdan geldi, Karadeniz üzerinde nemi de alıp, tıpkı diğer şehirler gibi İstanbul’da da bol kar yapmalıydı. Ama olmadı. Karla karışık yağmur yaptı ve bitti"

3 BUNDAN SONRA KAR YAĞAR MI?

BUNDAN SONRA KAR YAĞAR MI? Peki Şubat-mart ve hatta nisan ayında İstanbul’a kar yağması olası mı? Orhan Şen bu soruyu da şöyle yanıtlamış: "Yani pek olası değil gibi. Modellemelere bakınca bu kışı da ortalama sıcaklıkların üzerinde bitireceğimizi söylemek mümkün. Elimizde 90 gün var. En az 70’inde ortalama üstü sıcaklık bekliyorum. 2023, dünya üzerinde hava sıcaklıklarını ölçmeye başladığımız günden bugüne en sıcak yıl oldu. Türkiye’de de durum benzer. Yarım asırdan biraz fazla- 53 yıldır en sıcak aralık ayını yaşadık".

4 TARIM POLİTİKALARI, GIDA GÜVENLİĞİ

TARIM POLİTİKALARI, GIDA GÜVENLİĞİ Şen, "Bundan sonra daha ‘sıcak’ yıllar göreceğiz demek bu. Arada illaki soğuk yıllar da olur ama genel olarak yıllar içinde küresel ısınmanın etkilerini daha fazla hissedeceğiz. Bu sebeple tarım politikalarımızı, gıda güvenliği ve kuraklık meselesini artık masaya koyma ve plan yapma zamanı gelmiştir. Çünkü sadece İstanbul değil Konya’da da kar yok mesela. Tarımsal alanların bulunduğu orta- iç Anadolu ve Karadeniz’de de sıkıntı var" diyor.

5 DÖRT DEĞİL İKİ MEVSİM OLACAK

DÖRT DEĞİL İKİ MEVSİM OLACAK Şen şu bilgileri de paylaşmış: Son 10 senedir yaşadığımız bu Akdeniz iklimi değişiyor. 2 mevsime doğru gidiyoruz. ‘Yaz, sıcak ve kurak, kış ılık ve yağışlı, ilkbahar ve sonbahar ise olmayacak.’ Ki şu an zaten 1 aya düşmüş durumda. Buna yarı kurak (tropikal) iklim diyoruz. Düzensiz yağış rejimi, sıcaklıklar, kar yağmaması haliyle hem yaz hem kış turizmini de olumsuz etkileyecek. Yazları çok sıcak geçeceği için sezon ileri ya da geri doğru uzatılabilir mesela. Tüm bunları şimdiden düşünmeli ve planlamalıyız.
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