ARA
Bist 100
7491,94
0%
Bist 100
Dolar/TL
26,4971
2,752%
Dolar/TL
Euro/TL
28,5736
2,5396%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0785
-0,2396%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1630,43
2,6%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul'a yeni metro hattı: 5 ilçeden geçecek

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. 7 senedir yapımı devam eden Ataköy-İkitelli metro hattı 7 ay sonra açılıyor. Bakırköy'den Başakşehir'e uzanan ve 5 ilçeden geçecek hat 12 istasyondan oluşuyor.

25 Ağustos 2023 | 09:16
0
İstanbul'a yeni metro hattı: 5 ilçeden geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Ataköy-İkitelli metro hattının açılışı için tarih verdi.

13 km'lik hattın yapımında sona gelindiğini duyuran İmamoğlu, inşaat hattında incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, yapım aşamasında yüzde 90 seviyelerine geldiklerini ifade ederken metro hattının daha önce 2 durağını açtıklarını belirtti ve "Şimdi tümünü Mart 2024'te açmanın onurunu yaşayacağız." dedi.

5 İLÇEDEN GEÇECEK

Bakırköy'den Başakşehir'e uzanan ve 5 ilçeden geçecek hat 12 istasyondan oluşuyor.

Ataköy-İkitelli arasını 21,5 dakikaya düşürecek hatla tek yönde saatte 35 bin yolcu taşınacak. İnşaatına 2016'da başlanan hat, Marmaray ve diğer metro hatlarıyla da bağlantılı olacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1630,43 2,6%
  • ALTIN ONS 1914,05 -0,14%
  • BIST 100 7491,94 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,4971 2,752%
  • EURO/TURK LIRASI 28,5736 2,5396%
  • EURO/USD 1,0785 -0,2396%
  • INGILIZ STERLINI 1,25744 -0,21109%
  • JAPON YENI 146,016 0,121%
  • KANADA DOLARI 1,35948 0,09793%
  • RUS RUBLESI 94,725 -0,0253%
Günün En Çok Okunanları
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
Putin düşen jetle ilgili sessizliğini bozdu: İlk mesajlar
Putin düşen jetle ilgili sessizliğini bozdu: İlk mesajlar
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
Ünlü sandviç zinciri Subway satıldı
Ünlü sandviç zinciri Subway satıldı
Ferrari istese 2 kat fazla otomobil satabilir ama yapmıyor: Peki, neden?
GERİ
İLERİ
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
Putin düşen jetle ilgili sessizliğini bozdu: İlk mesajlar
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Putin düşen jetle ilgili sessizliğini bozdu: İlk mesajlar
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
Ünlü sandviç zinciri Subway satıldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL