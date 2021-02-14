Meteorolojiden İstanbul için ‘kuvvetli kar’ uyarısı geldi… Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde dün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, bugün ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİDEN KAR UYARILARI VAR

Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Konya, Isparta, Kırşehir, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas için de yoğun kar uyarısı geldi.

ANKARA’YA KUVVETLİ KAR UYARISI

Ankara’da da kuvvetli kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde yarın sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının kuzey ve doğu çevrelerinde daha etkili olmak üzere salı günü öğle saatlerine kadar il genelinde aralıklarla kuvvetli (8-20 santimetre) olması öngörülüyor. Salı öğle saatleri ile çarşamba sabah saatleri arasında da aralıklarla hafif kar yağışı geçişleri görüleceği tahmin ediliyor. Bugün ve salı günü zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı, hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

KAR SINIFLANDIRILMASI

Meteorolojinin kar yoğunluğu sınıflandırması şöyle:

Hafif Kar: 1–3 cm

Orta Kuvvette Kar: 3–10 cm

Kuvvetli Kar: 10–20 cm

Yoğun Kar: 20 cm ve üzeri

Meteorolojik Uyarı!

Isparta’da Kuvvetli Kar Yağışı ve Buzlanmaya Dikkat! pic.twitter.com/APsBepKX7V — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 14, 2021

Meteorolojik Uyarı

Çankırı’da Yoğun Kar Yağışı ve Kuvvetli Buzlanmaya Dikkat! pic.twitter.com/GU7NCsG9vP — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 14, 2021

Meteorolojik Uyarı!

Eskişehir’de Yoğun Kar Yağışı ve Kuvvetli Buzlanmaya Dikkat! pic.twitter.com/UbXfMG1L8r — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 14, 2021

HAFTALIK TAHMİN

Meteorolojinin son tahminlerine göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında; doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.