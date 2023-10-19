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İstanbul'da 75 milyonluk arsayı 'dublörle' satacaklardı

İstanbul Başakşehir'de sahte evrakla 94 yaşındaki S.A'ya ait olan yaklaşık 75 milyon liralık arsayı satmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurlarının şüphelenmesi üzerine suçüstü yakalandı.

19 Ekim 2023 | 22:11
Son Güncellenme: 19 Ekim 2023 | 22:18
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İstanbul'da 75 milyonluk arsayı 'dublörle' satacaklardı

TRT Haber'in haberine göre 94 yaşında S.A. 10 yıldır yatağa bağlı yaşıyor. Yaklaşık 75 milyon liralık arsasını satmaya çalışan dolandırıcılar ise tapu memurlarının dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

DUBLÖR KULLANMIŞLAR

Habere göre yaşlı adam adına düzenlenen sahte kimlikle Antakya'da sağlık raporu alındı, notere giden dolandırıcılar dublörü de yanlarında götürdü. Dublöre vekaletname verildi. İşlemler bununla da sınırlı kalmadı. Dublör, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir notere giderek üzerindeki vekaleti avukata devretti. Avukat, Şamlar mahallesinde bulunan araziyi incelemek istedi. Belgedeki S.A.'nın ismindeki hatanın da düzeltilmesini istedi.

TAPU MEMURLARI ŞÜPHELENDİ

Tapu memurları ardı ardına yapılan işlemlerden şüphelendi. Evrakın asıllarını istedi. Ancak avukat, nüfus cüzdanının bulunduğu belgeyi göndermedi. Çocukların haberi yoktu. Usulsüz işlemler yapıldığına kanaat getiren tapu müdürü, durumu emniyete bildirdi. Avukat, tapu müdürlüğüne çağrıldı. Ancak bu sefer sivil polisler binada onu bekliyordu. Avukat ve asistanı işlemler için geldikleri sırada suçüstü yakalandılar. Yapılan incelemede nüfus cüzdanının sahte olduğu, evraktaki mühürlerin de yanlış yere vurulduğu tespit edildi.

Dolandırıcılık olayıyla ilgili diğer şüpheliler aranıyor.  

"Arsa Kanal İstanbul'un havzasında yer alıyor"

Başakşehir Şamlar Mahallesi Muhtarı Oktay Doğan, "Arsa Kanal İstanbul'un havzasında yer alıyor. Arsanın bugünkü tahmini değeri 70-75 milyon lira civarında. Kalpazanlar satış işlemleri için detayları ilmek ilmek işledi. Filmleri aratmayacak bir senaryo kurdular. 1929 doğumlu S.A.'nın yerine bir dublör kullandılar. Sahte evrakla 75 milyon liralık arsayı satmak istediler. Bunun Antakya'da dedi yani ne bağlantısı var? Hızlı bir şekilde çocuklarına ulaştık. Antakya'ya belki ömründe hiç gitmemiştir. Tapu müdürümüz Hakan bey bana telefon etti. Amcayı tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de köyümüzün yaşlılarından olduğunu ifade ettim. Müdürüm de çocuklarını buraya davet etti. Onlarla irtibata geçildi" diye konuştu.

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