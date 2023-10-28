Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, bugün saat 00.00'dan 29 Ekim Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

İstanbul'da 2 gün toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.