ARA
Bist 100
7706,41
0,58%
Bist 100
Dolar/TL
28,1737
0,032%
Dolar/TL
Euro/TL
29,787
-0,0911%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0565
0,0095%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1816,95
1,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de Marmaray, metrobüs, metro, otobüs ücretsiz mi olacak?

İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de Marmaray, metrobüs, metro, otobüs ücretsiz mi olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu için karar Resmi Gazete'de yer aldı. Bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. 28-29 Ekim için toplu taşıma kararları şöyle...

28 Ekim 2023 | 09:40
Son Güncellenme: 28 Ekim 2023 | 09:59
0
İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de Marmaray, metrobüs, metro, otobüs ücretsiz mi olacak?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, bugün saat 00.00'dan 29 Ekim Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

İstanbul'da 2 gün toplu taşıma ücretsiz olacak 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1816,95 1,1%
  • ALTIN ONS 2005,9 1,06%
  • BIST 100 7706,41 0,58%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,1737 0,032%
  • EURO/TURK LIRASI 29,787 -0,0911%
  • EURO/USD 1,0565 0,0095%
  • INGILIZ STERLINI 1,2123 -0,04947%
  • JAPON YENI 149,647 -0,5%
  • KANADA DOLARI 1,38765 0,32861%
  • RUS RUBLESI 94,2 0,5873%
Günün En Çok Okunanları
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
Alman havacılık devi 2 binden fazla pilot alacak
Alman havacılık devi 2 binden fazla pilot alacak
48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
AB liderleri enflasyondan endişeli
AB liderleri enflasyondan endişeli
Borsa, dolar, altın... Haftalık performans
Borsa, dolar, altın... Haftalık performans
Şişecam'dan finansal sonuçlara ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
Alman havacılık devi 2 binden fazla pilot alacak
48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
Alman havacılık devi 2 binden fazla pilot alacak
48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
AB liderleri enflasyondan endişeli
BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
Alman havacılık devi 2 binden fazla pilot alacak
48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
AB liderleri enflasyondan endişeli
Borsa, dolar, altın... Haftalık performans
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL