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  • İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonu köprü geçiş ücretleri oldu

İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonu köprü geçiş ücretleri oldu

İstanbul'da, ocakta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün köprü geçiş ücreti, en çok düşen ürün ise gömlek oldu.

02 Şubat 2024 | 14:14
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonu köprü geçiş ücretleri oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 158'inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 54 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ocak ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 76,47 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, sağlık harcamaları grubundan yüzde 56,39 ile diş tedavi ücreti, konut harcamaları grubundan yüzde 49,11 ile kapıcı ücreti, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 45,12 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, sağlık harcamaları grubundan yüzde 38,14 ile röntgen çekim ücreti, yüzde 37,60 ile laboratuvar tahlil ücretleri, gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 34,16 ile yeşil soğan ve yüzde 33,47 ile kıvırcık salata oldu.

Fiyatı en fazla düşen ürünler

2024 ocak ayında giyim harcamaları erkek giyim alt grubunda yer alan gömlek fiyatı yüzde 13,92 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler giyim harcamaları erkek giyim alt grubundan yüzde 9,04 ile takım elbise, yüzde 8,17 ile ceket, gıda harcamaları grubundan yüzde 7,46 ile portakal, erkek giyimi alt grubundan yüzde 6,10 ile palto ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 4,67 ile otel oda konaklama ücreti oldu.

Ocak ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Yeşil Soğan34,16
Kıvırcık Salata33,47
Ispanak21,36
Balık15,55
Patates14,33
Ayva13,07
Soğan12,98
Portakal-7,46
Lahana-2,73
  
Mevsim Dışı Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Salatalık25,03
Sivri Biber19,65
Domates12,31
Kabak-3,31
  
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer ÜrünlerAylık Yüzde Değişim (%)
Boğaz Köprü Geçiş Ücreti76,47
Diş Tedavi Ücreti56,39
Kapıcı Ücreti49,11
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti45,12
Röntgen Çekim Ücreti38,14
Laboratuvar Tahlil Ücretleri37,60
Mecmualar33,33
Doktor Muayene Ücreti32,54
Taksi Ücreti28,57
Şehiriçi Vapur Ücreti28,10
Bilimsel ve Edebi Kitaplar28,00
Gömlek-Erkek-13,92
Takım Elbise-9,04
Ceket-Erkek-8,17
Palto-Erkek-6,10
Otel Oda Konaklama Ücreti-4,67
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