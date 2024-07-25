İstanbul'da toplu taşıma, taksi ve okul servislerine zam geldi

SON DAKİKA HABERİ... İstanbul’da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi.

Zam kararı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) temmuz ayı toplantısında alındı.

Toplantıda tam elektronik bilet ücretinin yüzde 13’lük zamla 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci biletinin 8,64 liradan 9,76 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 250 liradan 282,5 liraya, tam abonman ücretinin bin 389 liradan bin 569 liraya çıkması yönelik teklif kabul edildi.

METROBÜS VE MARMARAY'DA YENİ TARİFE

Metrobüste en uzun mesafe ücreti 26,27 liradan 29,68 liraya çıkarken Marmaray’da ise bu ücret 39,18 liradan 46,94 liraya çıkarıldı.

DENİZ ULAŞIMINDA YENİ TARİFE

Üsküdar-Eminönü arasındaki deniz taşımacılığında yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü 24,98 liradan 28,23 liraya, Kadıköy-Beşiktaş 24,98 liradan 28,23 liraya, Bostancı-Adalar ise 65,85 liradan 74,41 liraya yükseltildi.

TAKSİLERDE İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ DE ZAMLANDI

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.

OKUL SERVİSİ FİYATLARINA ZAM

0-1 kilometre arası mesafede okul servis ücretleri yüzde 16 zamla, bin 665 liradan bin 931,40 liraya yükseldi. Personel servisi ücretinin ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan bin 4,20 liraya çıkması kararlaştırıldı.