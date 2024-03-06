Kentte dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,26 arttı.

Bir önceki yılın şubat ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 81,00 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.263 lira arttı.

Et-Kıyma yıllık bazda yüzde 114,27 oranında arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Yıl Ay Aylık değişim oranı

2023 Ocak %6,64

2023 Şubat %3,86

2023 Mart %4,01

2023 Nisan %3,10

2023 Mayıs %2,24

2023 Haziran %5,59

2023 Temmuz %9,75

2023 Ağustos %9,69

2023 Eylül %4,62

2023 Ekim %3,13

2023 Kasım %3,35

2023 Aralık %3,51

2024 Ocak %7,93

2024 Şubat %4,26