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İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti yüzde 81 arttı

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı.

06 Mart 2024 | 10:33
Son Güncellenme: 06 Mart 2024 | 10:58
İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti yüzde 81 arttı

Kentte dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,26 arttı.

Bir önceki yılın şubat ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 81,00 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.263 lira arttı.  

Et-Kıyma yıllık bazda yüzde 114,27 oranında arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Yıl        Ay       Aylık değişim oranı

2023    Ocak    %6,64
2023    Şubat    %3,86
2023    Mart    %4,01
2023    Nisan    %3,10
2023    Mayıs    %2,24
2023    Haziran    %5,59
2023    Temmuz %9,75
2023    Ağustos %9,69
2023    Eylül    %4,62
2023    Ekim    %3,13
2023    Kasım    %3,35
2023    Aralık    %3,51
2024    Ocak    %7,93
2024    Şubat    %4,26

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