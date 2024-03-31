İstanbul seçiminde son durum ne?

AA verilerine göre sandıkların yüzde 63.20'si açıldı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 50.25 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. AK Parti adayı Murat Kurum 41.04 oy oranında.

İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu da ilk verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yüzde 40'a giden oranda veriye sahibiz. Elde ettiğimiz veriler sonucunda vatandaşlarımızın bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. Çok güçlü ekibimiz var. Çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var. Şuana kadar görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesi ile memnun etmiş vaziyette. İlçe belediye başkanlık sonuçlarının sonuçlanması, meclis üyeliklerinin sonuçlanması çok mühim. bunları takip ediyoruz, oradan da iyi veriler akmakta."