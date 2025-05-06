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  • İstanbul'un 3 ilçesinde 10 saat su kesintisi... Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte kesinti olacak mahalleler

İstanbul'un 3 ilçesinde 10 saat su kesintisi... Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte kesinti olacak mahalleler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'nin bazı mahallelerinde yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

06 Mayıs 2025 | 12:12
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2025 | 12:14
İstanbul'un 3 ilçesinde 10 saat su kesintisi... Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte kesinti olacak mahalleler

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri. Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri."

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Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
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