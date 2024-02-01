ARA
Bist 100
8653,65
1,85%
Bist 100
Dolar/TL
30,3703
0,0814%
Dolar/TL
Euro/TL
32,8252
-0,0049%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0808
0,0042%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1984,99
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar aylık yüzde 6,72, yıllık yüzde 76,17 artış gösterdi.

01 Şubat 2024 | 13:49
İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ocakta yüzde 6,72, toptan fiyatlar yüzde 4,69 arttı.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 76,17, toptan fiyatlarda yüzde 61,48 olduğu görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Ocakta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım grubunda yüzde 25, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 20,67, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,94, konutta yüzde 7,58, gıdada yüzde 5,51, ev eşyasında yüzde 4,49, kültür, eğitim ve eğlence grubunda yüzde 2,81 artış görülürken, giyimde yüzde 3,87 azalış izlendi.

Toptan fiyatlarda ise inşaat malzemeleri grubunda yüzde 13,22, kimyevi maddelerde yüzde 11,16, gıda maddelerinde yüzde 6,97, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4,12, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,90 artış kaydedilirken, madenler grubunda yüzde 4,52 azalış yaşandı, mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlenmedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1984,99 0,02%
  • ALTIN ONS 2032,91 -0,1%
  • BIST 100 8653,65 1,85%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,859 -0,204%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34478 0,03161%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,4545 0,5399%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,3703 0,0814%
  • EURO/DOLAR 1,0808 0,0042%
  • EURO/TURK LIRASI 32,8252 -0,0049%
  • STERLIN/DOLAR 1,26479 -0,20633%
Günün En Çok Okunanları
2024'ün ilk halka arzları: SPK'dan iki şirketin halka arzına onay geldi
Air Astana için halka arz tarihi açıklandı
Air Astana için halka arz tarihi açıklandı
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Dünyanın en büyük varlık fonu 2023'te Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yaptı? En büyük pay Tüpraş'ta
Dünyanın en büyük varlık fonu 2023'te Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yaptı? En büyük pay Tüpraş'ta
Musk'a ödenen maaş iptal edilebilir: "Akılalmaz bir meblağ"
Musk'a ödenen maaş iptal edilebilir: "Akılalmaz bir meblağ"
Üsküdar Üniversitesi 80 akademik personel alacak
GERİ
İLERİ
2024'ün ilk halka arzları: SPK'dan iki şirketin halka arzına onay geldi
Air Astana için halka arz tarihi açıklandı
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Air Astana için halka arz tarihi açıklandı
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Dünyanın en büyük varlık fonu 2023'te Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yaptı? En büyük pay Tüpraş'ta
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Dünyanın en büyük varlık fonu 2023'te Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yaptı? En büyük pay Tüpraş'ta
Musk'a ödenen maaş iptal edilebilir: "Akılalmaz bir meblağ"
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL