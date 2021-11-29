İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle bu akşam saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter’ların trafiğe çıkamayacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya twitter’dan şu mesajı paylaştı:

#İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen #lodos ve #fırtına nedeniyle, Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için Bugün 23.00’ten Yarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.