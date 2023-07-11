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İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var

İstanbul Valiliği'nden sıcaklık uyarısı vr

11 Temmuz 2023 | 00:03
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2023 | 00:06
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İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından (bugün) itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı." ifadesine yer verildi.

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