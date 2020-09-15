İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai çalışmalarına ilişkin, “Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek.” dedi.

SADECE KAMU DEĞİL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai konusuna ilişkin dün yaptığı açıklamada da “Öyle kararlar alacağız ki konsensus, ortak akıl, istişareyle… İstanbul’un metropol duruşuna yakışır, mesai saatlerinde sadece beyaz, mavi yakalılar değil, sadece kamu değil, özel hep beraber aynı yol, aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak, bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda bunu açıklayacağız, paylaşacağız, çok yakın zamanda” demişti.