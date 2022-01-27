İstanbul’da motokurye, motosiklet yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek sorusu yanıt buldu. İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası devre alınan motokurye, motosiklet ve scooter yasağı cuma sabahı sona eriyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları söyledi:

Kıymetli İstanbullular; Yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren motosiklet, eektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum.