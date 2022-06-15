İsveçli mobilya şirketi IKEA Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya’daki işini küçültmek için “zor bir karar” verdiğini ve dünya çapında tedarik zincirlerinde önemli bir bozulma olduğunu duyurdu. Mart ayında IKEA, Rusya’daki mağazalarını geçici olarak kapatmış ancak çalışanlarına ödeme yapmaya devam etmişti. IKEA, ülkedeki dört fabrikasını satıyor.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, Ikea’nın ülkedeki dört fabrikasını kapatmak da dahil olmak üzere Rusya operasyonlarını büyük ölçüde küçülttüğü duyuruldu.

Ikea, yaptığı açıklamada “Ne yazık ki koşullar düzelmedi ve yıkıcı savaş devam ediyor. Dünya çapındaki işletmeler ve tedarik zincirleri ağır bir şekilde etkilendi ve operasyonların yakın zamanda yeniden başlatılmasının mümkün olduğunu görmüyoruz” dedi.

Rusya’da perakende işinin kapalı kalacağı ve ev mobilya envanterinin satılacağı duyuruldu. Ikea’nın Rusya’da 17 mağazası var.

Ikea, personel azaltmaya da gidileceğini duyurdu ancak kaç kişinin işten çıkartılacağı belirtilmedi.

Açıklamada Ikea’nın Rusya’daki dört fabrikasınının satış sürecinin başlatılacağı da belirtildi.