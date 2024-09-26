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İsviçre Merkez Bankası'ndan 7 ayda ikinci faiz indirimi

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini ekonomiye destek için üçüncü kez 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkeler arasındaki politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü konumunu korudu.

26 Eylül 2024 | 12:46
İsviçre Merkez Bankası'ndan 7 ayda ikinci faiz indirimi

SNB açıklamasında, politika faizinin 0,25 baz düşürülerek yüzde 1'e çekildiği belirtildi. Beklentiler paralelinde gerçekleşen bugünkü faiz indirimi, SNB'nin 9 yıl aradan sonra mart ayında yaptığı ilk faiz indiriminin ardından üçüncü indirim oldu. Banka 20 Haziran’da ikinci kez faiz indirimine gitmişti.

SNB, martta Kovid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olmuştu. Böylece banka bugünkü kararıyla gelişmiş ülkeler arasında politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü durumunu devam ettirdi.

“İsviçre'de enflasyonist baskı bir önceki çeyreğe kıyasla yine önemli ölçüde azalmıştır. SNB'nin bugün para politikasını gevşetmesi, enflasyonist baskıdaki azalmayı dikkate alarak yapıldı. Önümüzdeki çeyreklerde, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir.” denilen açıklamada, SNB'nin faiz indirim kararında İsviçre para biriminin değer kazanmasını da göz önünde bulundurduğu, bankanın gerekirse döviz piyasasında aktif olmaya hazır olduğu kaydedildi.

SNB, faiz oranı kararı için çok önemli olan enflasyon tahminini de bir kez daha düşürdü. Banka, bu yıl için ortalama enflasyon tahminini yüzde 1,3’ten yüzde 1,2’ye ve 2025 için yüzde 1,1’den yüzde 0,6’ya çekti. Enflasyon tahmini, 2026 için de yüzde 0,7 düzeyinde öngörüldü.

Ülkede ağustosta yüzde 1,1 olan yıllık enflasyonun, Haziran 2023’ten bu yana SNB'nin hedef aralığı olan yüzde 0 ile yüzde 2 arasında seyretmesi dikkati çekiyor.

Banka, İsviçre'nin ekonomik büyümesini de bu yıl için yaklaşık yüzde 1 olarak tahmin ederken, 2025'te ise yüzde 1,5’e ulaşmasını bekliyor.

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