"İtalyan mücevhercilerin hedefi Türkiye"

Mücevher İhracatçıları Birliği ve Informa Markets tarafından düzenlenen 56. IJS İstanbul Jewelry Show altın kotası tartışmalarıyla başladı. 1000’in üzerinde firmanın katıldığı ve 65 binden fazla sektör mensubunun ziyaret edeceği fuara dünya genelinde 650 firmadan 1100 alıcı geldi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek 5 bin dolara ulaşan fiyat farkları nedeniyle kuyumcuların zor durumda olduğunu; İtalyan firmalarının Türkiye pazarına girdiğini belirterek, ihracatçılara kotanın kalkması halinde hem ihracatın yükseleceğini hem de 100 binin üzerinde yeni istihdam ile sektörün daha da büyüyeceğini söyledi.

Mücevher İhracatçıları Birliği ve Informa Markets tarafından düzenlenen 56. IJS İstanbul Jewelry Show açıldı. Son iki yıllık süreçte altına uygulanan kota nedeniyle sektörün çok ciddi sorunlar yaşadığının altını çizen Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, altın kotası nedeniyle, yapılan ihracatın karşısında çok düşük olan mücevher ithalatının ciddi oranda arttığını söyleyerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ihracatçıya kota uygulanmamasını istedi.

"1 KG ALTIN DÜNYADA 84 BİN, TÜRKİYE'DE 89 BİN DOLAR"

Dünyanın en güçlü fuarlarından biri olan İstanbul Jewelry Show için ciddi bir hazırlık yaptıklarını ve 650 firmadan 1100 uluslararası alıcıyı Türkiye’ye getirdiklerini anlatan Yakın, “Ancak fuarımızın açıldığı bugün dünyada 84 bin dolara satılan bir kilo altın Türkiye’de 89 bin dolar, hal böyle olunca da Türkiye üretim ve ihracat için cazip olmaktan çıkıyor. Altın kotasıyla resmi külçe altın ithalatı azalsa da bitmiş mamul mücevher ithalatı çok ciddi oranda arttı.“ diyerek fuara katılarak stant açan yabancı firma sayısının da bu doğrultuda ciddi oranda artış gösterdiğini belirtti.

İstanbul Mücevher Fuarı’na bu sene 1000‘in üzerinde firma katılırken farklı ülkelerden 69 firma Türkiye’ye ihracat pazarından pay kapmak üzere fuara katıldı. Serbest ekonomiye sadık olduklarını belirten MİB Başkanı Burak Yakın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek sektörü dinlemelerini istedi sözlerine şöyle devam etti:

“Bakın altın kotası nedeniyle oluşan fiyat farkı yüzünden iç pazarımız kendi ürettiğimiz mücevheri değil İtalya’dan gelen mücevheri alıyor. Geçen seneye göre İtalya’dan mamul ithalatımız şimdiden yüzde 673 artmış durumda. İtalya bize göre daha ucuz kaldı. Türkiye’de üreteceğine İtalya’dan almak daha uygun. Bize de dünya ile eşit koşullarda altın hammaddesine erişim verilirse bunu kısa sürede çözeriz. Hatta yeni yatırımlarımız var 100 binin üzerinde yeni istihdam yapmaya hazırız. Tabi kota olduğu sürece bunu yapamayız.”

Yakın, 1 Ocak-21 Eylül 2024 döneminde mücevher ihracatının yüzde 17,33’lük artışla 5 milyar 220 milyon 417 bin 829 dolara yükselmesinin gurur verici olduğunu ve sektörün özverili çalışmasından dolayı tüm ihracatçı firmalarla gurur duyduklarını açıkladı.

"YERLİ FİRMALAR DUBAİ VE MISIR'A GİDİYOR"

Mücevher ihracatçılarının altın kotası nedeniyle artan hammadde fiyatlarındaki artıştan çok etkilendiğini ve bazı firmaların Dubai, Mısır gibi ülkelere gitmeyi tercih ettiğini söyleyen Yakın, bu firmaların genellikle son dönemde Türkiye’ye yatırım yapan firmalar olduğunu ve orta vadede geri dönmelerini beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Ben özellikle bu süreçte kar zarar hesabı yapmadan pazar payı kaybetmemek için özveriyle çalışan tüm sektöre teşekkür ediyorum. Yeri geldi zarar etmek pahasına aldığımız siparişi üreterek teslim ettik. Tabi ki canımızı yaktı bu, ama ülkemiz insanının fedakarlıklarına bizler de kayıtsız kalamazdık. 300 bin civarında personel istihdam eden sektörümüz dolaylı olarak 3 milyonun üzerinde insanın istihdam edildiği bir ekosistemi etkiliyor. Bu nedenle bizimle bu özverili süreci paylaşan ve 9 milyar doları aşan yıl sonu hedefimizi gerçekleştirmemize katkı sağlayacak olan tüm paydaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum.”

IJS İstanbul Jewelry Show açılışından önce Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen buluşmada, Alım Heyeti kapsamında İstanbul’a gelen 1000'den fazla satın almacı Türk firmaları ile ikili iş görüşmelerinde bulundu. Mücevher İhracatçıları Birliği’nin milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiği fuarlar ve alım heyeti etkinliklerinin katkısıyla, mücevher ihracatı yıl başından bu yana yüzde 15 artışla 5 milyar 258 milyon dolara ulaştı. Mücevher ihracatı, işlenmemiş (külçe) altın ve gümüş hariç diğer ürün gruplarının toplamında ise yüzde 46 artış gösterdi. Özel olarak altından mamul takıda ise yüzde 52 ile önemli bir yükseliş gerçekleşti.

İstanbul Jewelry Show 5 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

