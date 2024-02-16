İyi İşler Festivali'nde kadın girişimciler buluştu

Boyner Grup’un 2015’te başlattığı ve 2018 yılından bu yana KAGİDER iş birliğiyle gerçekleştirdiği 'İyi İşler' programı 2024 yılının ilk mezunlarını verdi. Kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'İyi İşler' projesinin yedinci döneminde bu yıl deprem bölgesindeki kadın girişimciler önceliklendirildi. Programda, 11’i bu bölgelerden olmak üzere toplam 31 kadın iş modellerini geliştirmek üzere eğitimlerini tamamlayarak mezun olurken, 'İyi İşler' projesinden mezun olan girişimcilerin sayısı 150’ye ulaştı.

9 haftalık eğitim verildi

9 hafta süren programda gıda ve elektronik dışında tüm perakende sektörüne üretim yapan kadın girişimcilere; iletişim, stratejik planlama, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku gibi 21 farklı konuda girişimcilerin güçlenmelerini sağlayacak kapsamlı bir içerik ile eğitimler sunuldu. Katılımcıların sertifikaları ise geçmiş dönem katılımcıların ve hayata geçirdikleri ürünlerin tanıtıldığı ve satışlarını gerçekleştirdiği İyi İşler Festivali kapsamında takdim edildi.

“Kadınların dahil olmadığı bir ekonomik kalkınma mümkün değil”

İyi İşler Projesi’nin kadınların güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konularındaki kararlılıklarının somut sonucu olduğunu belirten Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “2015 yılında başladığımız projemize 2028 yılından bu yana KAGİDER iş birliği ile devam ediyor. Amacımız her sene bir önceki seneden daha fazla kadın girişimciye ulaşmak. Kadınların önce ekonomiye sonra da hayata kazandırılması ana odağımız. Kadınların dahil olmadığı bir ekonomik kalkınmanın mümkün olmadığı inancıyla elimizden geldiğince kadınların yanında olmaya ve İyi İşler programı ile işlerini sürdürülebilir kılmalarına destek oluyoruz. Bu yıl İyi İşler Projesi bizim için daha da anlam kazandı. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz ve yaraları sarmak için hep birlikte bir iyileşme dönemindeyiz. Bu süreç içerisinde depremden en çok kadınların ve çocukların etkilendiği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu yüzden projemizde yer alan kadınlara bir nebze de olsa destek olarak güç verebilmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu yıl programdan mezun olan 31 kadın girişimcimizi de tebrik ediyoruz” dedi.

“Sürdürülebilir iş modelleriyle kadın girişimciliği güçlenebilir”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu; İyi İşler Projesi’nin kadınların istihdama katılması ve girişimciliğini desteklediği kadar halihazırdaki işlerinin de sürdürülebilir olmasına katkı sağladığını söyledi. İş dünyasındaki kadınların güçlenmesini teşvik eden projenin, deprem bölgesinden katılımın önceliklendirmesiyle daha da önem kazandığını belirten Bezircioğlu şöyle konuştu: “İyi İşler Projesi; sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda toplumun genelinde olumlu etki yaratacak bir girişimdir. Deprem sonrası iyileşme süreçlerine katkı sağlayacak ve kadın girişimcilere güç katacak ve umut olacak niteliktedir. Program boyunca deneyimli iş liderleri, kadın girişimcilere, işlerini büyütme konusunda rehberlik ederek tecrübelerini paylaştı. Ayrıca, kadın girişimcilerin finansal kaynaklara erişimini artırmak için çeşitli kaynaklar ve eğitim programları sunuldu. Bu program, kadın girişimcilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olarak işlerini büyütmelerine olanak tanıyacaktır. Son olarak, İyi İşler Projesi kapsamında kadın girişimcilere işlerini tanıtmak ve ağlarını genişletmek için fırsatlar sunuyoruz. Onların işlerini daha geniş bir kitleye duyurarak müşteri tabanlarını artırmalarına ve işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Kadın girişimciliğini destelemek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”