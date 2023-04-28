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İzmir'de sitedeki yangında bir öğretmen faciayı önlemiş

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede çıkan ve 8 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangını sitedeki bir daireye misafir olarak gelen bir öğretmenin fark ettiği, alarm vermesiyle de bina sakinlerinin hızla tahliye edildiği belirtildi.

28 Nisan 2023 | 13:35
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İzmir'de sitedeki yangında bir öğretmen faciayı önlemiş

İzmir'de Narlıdere'ye bağlı Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada dün gece saat 22.00 sıralarında yangın çıkmış, alevler 8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, 6 kişiye ise ambulansta müdahale edildiği bildirilmişti.

Bakan Kasapoğlu dün akşam yaptığı açıklamada "İkinci kattaki bir elektrik kontağı sebebiyle yangının çıktığı bilgisi var" demişti. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. 

AA'nın haberine göre site yönetimi işletme müdürü Ertan İlbeyli, sitede yangın algılama sisteminin bulunduğunu, 3 ay önce sistemi yenilediklerini söyledi.

Yangın sırasında sistemin güvenliğe alarm verdiğini, siteye misafir olarak gelen bir kişinin de uyarısı sayesinde hızla müdahale edildiğini aktaran İlbeyli, "Tesadüfen dün akşam daire sakinlerimize gelen bir öğretmenimizin çıkışı esnasında dumanı hissederek güvenliğimize bildirmesi ve otomatik algılama sistemi zarar gördüğü için alarm olarak güvenlik merkezimize bilgi düşmesiyle, ikisi örtüştüğünden anında müdahale edildi." diye konuştu.

Site yöneticilerinden Coşkun Arslan da yangının ilk olarak ikinci kattaki koridorda görüldüğüne yönelik görgü tanıklarının beyanlarının bulunduğunu, bunun kesin tespitinin incelemeler sonucu belli olacağını ifade etti.

Binanın hızla tahliye edilmesinde binadaki yangın alarm sisteminin etkili olduğunu dile getiren Arslan, "Bu binada 40 dairemiz var, tüm daireler arandı. Yangın ihbarının dışında tek tek aranarak içeride kalan var mı yok mu bunların tespitleri yapıldı. Herkesi tahliye ettik. Sadece 4, 5 ve 6'ncı katlarda kalan birkaç sakinimiz itfaiye ekipleri sayesinde tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı olmadan işlem tamamlanmış oldu." dedi.

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