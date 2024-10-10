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Jaguar Land Rover’ın yeni 'bekçi köpeği'

Jaguar Land Rover (JLR), 18 milyar sterlin yatırım yaptığı Reimagine stratejisiyle gelişmiş robotik kullanımında yeni bir adım attı. JLR’ın İngiltere’deki Elektrikli Araç (EV) üretim ve test tesisindeki çalışan ekibine Boston Dynamics üretimi robot bekçi köpeği “Rover” dahil oldu. Markanın açıklamasına göre Rover'ın yüksek teknolojili ekipmanların standartlara uygun çalışıp çalışmadığını sürekli kontrol ederek operasyonel verimliliği ve güvenliği artırması hedefleniyor.

10 Ekim 2024 | 00:29
Son Güncellenme: 10 Ekim 2024 | 00:33
Jaguar Land Rover’ın yeni 'bekçi köpeği'

İngiltere’deki elektrikli araç üretim ve test tesisi, Jaguar Land Rover’ın 2030 yılına kadar tüm modellerinin elektrikli bir versiyonunu satışa sunma planında önemli rol oynuyor. Açıkmaya göre robot bekçi köpeği Rover bu tesiste olası operasyonel sorunları ve ekipman yıpranması gibi problemleri erken tespit ederek ekiplerin zamandan tasarruf etmelerine ve çevresel güvenliği artırmaya yardımcı olacak.


Açıklamaya göre tıpkı bir bekçi köpeği gibi tesiste kendine ait bir kulübesi bulunan Rover, 7 gün 24 saat çalışabiliyor. Görevlerini yerine getirebilmek için tesis genelinde önceden belirlenmiş rotaları takip ederek yapay zeka ile trafiğin yoğun olduğu alanlarda hiç durmadan devriye gezebiliyor.

Rover, devamlı ölçümler yaparak makineleri inceliyor. Açıklamaya göre en önemli görevlerinden biri insan hatası riskini ortadan kaldırmak. Ayrıca ekiplerin daha verimli bakım ve onarım yapabilmeleri için analiz edebilecekleri büyük miktarda veriler toplayabiliyor. Rover, çevresel güvenliği artırmak için test bataryası sıcaklıklarını hızlıca değerlendiriyor. Açıklamaya göre Rover, insan kulağının algılayamayacağı potansiyel gaz sızıntılarını duyuyor ve akü sıcaklıklarını hızlı bir şekilde değerlendirmek için termal sensörlerini kullanarak teknisyenlerin işlerine güvenli bir şekilde devam edebilmelerini sağlıyor. Jaguar Land Rover, robot bekçi köpeği sayısını önümüzdeki yıl içinde 10’a çıkarmayı hedefliyor.
 

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Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
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