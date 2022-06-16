Japon havayolu şirketlerinden Zipair Tokyo Inc, yanlış anlaşılmayı önlemek için Z harfini içeren logosunu uçaklardan kaldırıyor… Kararın gerekçesi Rusya-Ukrayna savaşına dayanıyor. Çünkü, Ukrayna’ya saldıran Rus tanklarının bazılarında Z işareti görülmüştü. Bu işaret zamanla Rus milliyetçilerinin ve Rusya’nın Ukrayna saldırılarına desteğin bir sembolüne dönüşmüştü.

Daha ekonomik fiyatlarla taşımacılık yapan küçük havayolu şirketlerinden Zipair Tokyo Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yanlış anlaşılmaları önlemek için Rus askeri araçlarında sıklıkla görülen “Z” harfini içeren logosunu kaldıracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada bazı kişilerin mevcut logonun şirketin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini onayladığını gösterdiğini düşünebileceğini söyledi. Şirket yöneticisi Shingo Nishida da “Bence bazı insanlar logoyu gördüklerinde böyle hissedebilirler” dedi.

Şirket, yeni logonun yeşil, siyah ve beyaz renklerde geometrik bir desen olacağını söyledi.