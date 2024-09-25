Japonya'da turistlerin sushi tutkusu pirinç kıtlığını körükledi

Japonya, son aylarda pirinç kıtlığı ile karşı karşıya. Ülkede kötü hava koşulları, turist sayısındaki artış ve doğal afet hazırlıkları nedeniyle sofra pirinci talebi hızla yükseldi. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı rapora göre, 2024 yazı boyunca talep üretimi geçti, bu da süpermarketlerde pirinç raflarının boş kalmasına ve stokların son 20 yılın en düşük seviyesine inmesine yol açtı.

Turist sayısındaki artış, kıtlığın önemli bir nedeni olarak öne çıkıyor. Ağustos ayında Japonya’yı ziyaret eden turistler, sushi ve diğer pirinç bazlı yemeklere olan talebi artırdı. Temmuz 2023'ten Haziran 2024'e kadar turistler tarafından tüketilen pirinç miktarı 51 bin tona yükseldi. Japonya’da pirinç fiyatları ise Ağustos ayında yüzde 3 artışla 60 kilogram başına 16.133 yen (112,67 dolar) seviyesine ulaştı.

Japonya’da pirinç stokları haziran ayında 1,56 milyon ton ile tarihi düşük seviyelerdeyken, turist talebi de gıda hizmetlerine olan ihtiyacı artırdı. Bunun yanı sıra Japon halkı, yaklaşan tayfun sezonu ve olası bir deprem uyarısına hazırlık amacıyla daha fazla pirinç stokladı.

Japonya'da gençler pirinç çiftliği ile ilgilenmiyor

Pirinci ithalat vergileri yüzde 778 oranında yüksek olan Japonya, ithal ettiği pirinç miktarını sınırlı tutarak yerli çiftçilerini korumayı amaçlıyor. Ancak yaşlanan pirinç çiftçilerinin sayısının azalması ve gençlerin bu alana ilgisinin düşük olması, üretimi olumsuz etkiliyor. Ayrıca, geçen yıl yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık da hasatları zorladı.

Pirinç fiyatlarının yükselmesi, Japonya’daki enflasyonu da etkiledi. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,8 artarken, pirinç ve çikolata fiyatları gıda sepetinde en fazla fiyat artışına neden olan ürünler oldu.