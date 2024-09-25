ARA
DOLAR
34,15
0,09%
DOLAR
EURO
38,24
0,12%
EURO
GRAM ALTIN
2916,52
0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
10038,17
0,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Japonya'da turistlerin sushi tutkusu pirinç kıtlığını körükledi

Japonya'da turistlerin sushi tutkusu pirinç kıtlığını körükledi

Japonya, turist sayısındaki artış ve kötü hava koşulları nedeniyle son aylarda ciddi bir pirinç kıtlığı yaşıyor. Pirinç stokları son 20 yılın en düşük seviyesine inerken, fiyatlar hızla yükseldi. Japonya'nın yerel çiftçilerini korumak amacıyla uyguladığı yüksek ithalat vergileri de arzı sınırlayan bir diğer faktör oldu.

25 Eylül 2024 | 11:22
Japonya'da turistlerin sushi tutkusu pirinç kıtlığını körükledi

Japonya, son aylarda pirinç kıtlığı ile karşı karşıya. Ülkede kötü hava koşulları, turist sayısındaki artış ve doğal afet hazırlıkları nedeniyle sofra pirinci talebi hızla yükseldi. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı rapora göre, 2024 yazı boyunca talep üretimi geçti, bu da süpermarketlerde pirinç raflarının boş kalmasına ve stokların son 20 yılın en düşük seviyesine inmesine yol açtı.

Turist sayısındaki artış, kıtlığın önemli bir nedeni olarak öne çıkıyor. Ağustos ayında Japonya’yı ziyaret eden turistler, sushi ve diğer pirinç bazlı yemeklere olan talebi artırdı. Temmuz 2023'ten Haziran 2024'e kadar turistler tarafından tüketilen pirinç miktarı 51 bin tona yükseldi. Japonya’da pirinç fiyatları ise Ağustos ayında yüzde 3 artışla 60 kilogram başına 16.133 yen (112,67 dolar) seviyesine ulaştı.

Japonya’da pirinç stokları haziran ayında 1,56 milyon ton ile tarihi düşük seviyelerdeyken, turist talebi de gıda hizmetlerine olan ihtiyacı artırdı. Bunun yanı sıra Japon halkı, yaklaşan tayfun sezonu ve olası bir deprem uyarısına hazırlık amacıyla daha fazla pirinç stokladı.

Japonya'da gençler pirinç çiftliği ile ilgilenmiyor

Pirinci ithalat vergileri yüzde 778 oranında yüksek olan Japonya, ithal ettiği pirinç miktarını sınırlı tutarak yerli çiftçilerini korumayı amaçlıyor. Ancak yaşlanan pirinç çiftçilerinin sayısının azalması ve gençlerin bu alana ilgisinin düşük olması, üretimi olumsuz etkiliyor. Ayrıca, geçen yıl yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık da hasatları zorladı.

Pirinç fiyatlarının yükselmesi, Japonya’daki enflasyonu da etkiledi. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,8 artarken, pirinç ve çikolata fiyatları gıda sepetinde en fazla fiyat artışına neden olan ürünler oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2916,52 0,06%
  • ALTIN ONS 2656,39 -0,03%
  • BIST 100 10038,17 0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,152 0,647%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34374 0,04355%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,41 -0,2213%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1487 0,0896%
  • EURO/DOLAR 1,1186 0,0519%
  • EURO/TURK LIRASI 38,2359 0,1246%
  • STERLIN/DOLAR 1,3367 -0,35781%
Borsa Haberleri
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
GERİ
İLERİ
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL