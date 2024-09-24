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Japonya Merkez Bankası faiz artırımında acele etmeyecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, para politikasını belirlerken ülkedeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri dikkatle değerlendireceklerini, faizleri artırmakta aceleci davranmayacaklarını ifade etti.

24 Eylül 2024 | 11:31
Japonya Merkez Bankası faiz artırımında acele etmeyecek

Osaka'da düzenlenen toplantıda, Japon ekonomisi ve para politikasına ilişkin konuşan Ueda, BoJ'un Japonya ve yurtdışı finans, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ekonomik faaliyeti ve fiyatları nasıl etkileyeceğini yakından takip etmeye devam edeceğini anlattı.

Ueda, ülkede enflasyonun yükselmeye devam etmesini öngördüklerini aktaran Ueda, ekonomik faaliyet ve fiyatlara ilişkin öngörülerinin gerçekleşmesi halinde politika faiz oranını artıracaklarını vurguladı.

"Ekonomik faaliyet ve fiyatları çevreleyen yüksek belirsizlikler göz önüne alındığında beklenmeyen durumlar ortaya çıkabilir." diyen Ueda, para politikasının önceden belirlenmiş sabit bir programa dayanmayacağını, çeşitli belirsizlikleri hesaba katarak zamanında ve uygun bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

BoJ Başkanı Ueda, "Mevcut durumda Boj’un özellikle ABD ekonomisi olmak üzere denizaşırı ekonomilerdeki gelişmeleri ve istikrarsız finans ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri azami dikkatle izlemesi gerekiyor." dedi.

Japonya'nın uzun süredir düşük faiz ortamında olduğunu anımsatan Ueda, faiz oranı artışlarına ekonomi ve fiyatların nasıl tepki vereceğine çalışacaklarını ifade etti.

Ueda, politika kararları alırken yurt içi ve yurt dışındaki finans ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerle bu gelişmelerin altında yatan faktörleri dikkatlice değerlendireceklerini belirterek, "Bunu yapmak için yeterli zamanımız var." dedi.

BoJ, geçen hafta politika faizini yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı.

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