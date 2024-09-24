JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'ın jeopolitiği dünyanın en büyük riski olarak adlandırmasından bir yıl sonra küresel istikrarın durumunun daha da kötüye gittiği uyarısında bulunarak yeniden alarm verdi.

Dimon, Hindistan ziyareti sırasında CNBC-TV18'e verdiği özel röportajında şunları söyledi “Benim dikkat ettiğim husus, ekonominin durumunu belirleyebilecek olan jeopolitiktir.” dedi.

“Jeopolitik kötüye gidiyor, iyiye gitmiyor. Enerji arzında kaza ihtimali var. Başka ülkeler karışırsa Allah bilir. Şu anda çok fazla savaş yaşanıyor” dedi ve Yemen'deki Husi isyancı grubunun Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırılara atıfta bulundu.

Dimon jeopolitik istikrarsızlığın “benim en büyük uyarım” olduğunu söyledi. Dimon ayrıca ABD'yi Ukrayna ve Rusya arasında uzun süreli bir savaşa hazırlıklı olmaya çağırdı.

Bu röportaj, Dimon'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından jeopolitiği, yüksek enflasyon ya da ABD'nin resesyona girmesinden daha büyük bir risk olarak görmesinden neredeyse bir yıl sonra gerçekleşti.

Uzun süren yapışkan enflasyon döneminin ardından Federal Rezerv geçtiğimiz Çarşamba günü Mart 2020'den bu yana ilk kez büyük bir faiz indirimine gitti. Yatırımcılar, S&P 500'ün Pazartesi günü yeni bir kapanış zirvesine ulaşmasını sağladı.

Ancak Dimon, ABD ekonomisi ve piyasaların neyi fiyatladığı konusunda şüpheci olduğunu ifade etti.

“Ben uzun vadede iyimserim ama kısa vadede her şeyin harika olacağını söyleyen diğer insanlara karşı da daha şüpheciyim. Piyasalar her şeyi harika olacakmış gibi fiyatlandırıyor. Beni bu konuda temkinli tarafa koyun” dedi.