JPMorgan, Türkiye'de yeni bir faiz artırımı bekliyor

JPMorgan, nisan ayındaki Merkez Bankası toplantısında 500 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyor. 500 baz puan artırılması halinde faiz oranı yüzde 50'e çıkacak. ABD'li yatırım bankası, Türkiye'nin en son yüzde 45'e yükselttiği faiz artırımının artık sonuna gelindiği kanaatindeydi.

JPMorgan'ın araştırma notunda, "Manşet TÜFE enflasyonu şubat ayında aylık yüzde 4,5 ile bizim beklentimiz olan yüzde 4,2'nin ve piyasa konsensüsü olan yüzde 3,8'in çok üzerinde gerçekleşti," denildi.

Banka, Türkiye Merkez Bankası'nın kasım ve aralık aylarında politika faizini indirebileceğini, bu yüzden yılsonu politika faizi tahminini yüzde 45'te tuttuğunu açıkladı.

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