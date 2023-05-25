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JTI Türkiye'den 'sigara fiyatlarına zam' iddialarına açıklama

JTI Türkiye Genel Müdürü Conrad Politt, sigara ürünlerine zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

25 Mayıs 2023 | 13:13
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JTI Türkiye'den 'sigara fiyatlarına zam' iddialarına açıklama

Politt, sigara ürünlerine zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

JTI Türkiye'nin üretimden tedarike bütün süreçlerinin normal seyrinde devam ettiğini aktaran Politt, "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir. Nereden kaynaklandığını anlamlandırmakta zorluk çektiğimiz bu spekülasyonun, piyasa paydaşlarının sağduyulu tavrıyla bir an önce sona ermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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