ARA
Bist 100
9179,48
-1,66%
Bist 100
Dolar/TL
31,1432
0,121%
Dolar/TL
Euro/TL
33,816
0,0573%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
-0,059%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2032,59
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kabine bugün toplanacak: Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe'deki toplantıda ekonomideki son durum, fahiş fiyat artışı, seçim güvenliği ve terörle mücadele ele alınacak.

04 Mart 2024 | 09:24
Kabine bugün toplanacak: Gündemde hangi başlıklar var?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek.

Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler görüşülecek.

Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de yer alacak.

Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

Türkiye'nin Gazze diplomasisi

Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2032,59 0%
  • ALTIN ONS 2030 -0,12%
  • BIST 100 9179,48 -1,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,479 -0,136%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35262 0,14771%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,05 -0,8012%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,1432 0,121%
  • EURO/DOLAR 1,0846 -0,059%
  • EURO/TURK LIRASI 33,816 0,0573%
  • STERLIN/DOLAR 1,26833 -0,01261%
Günün En Çok Okunanları
Şubatta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Ekonomist’te Bu Hafta
Ekonomist’te Bu Hafta
Acun Ilıcalı'ya göre 30 yaşa kadar yapılacak en önemli şey
Acun Ilıcalı'ya göre 30 yaşa kadar yapılacak en önemli şey
Holdingler maden yatırımlarını artırıyor
Holdingler maden yatırımlarını artırıyor
“Küresel oyuncu olmak istiyoruz”
“Küresel oyuncu olmak istiyoruz”
Bakan Şimşek'ten ekonomi programı ve enflasyon mesajı
Bakan Şimşek'ten ekonomi programı ve enflasyon mesajı
En Güçlü 50 Kadın CEO: İlk 3
GERİ
İLERİ
Şubatta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Ekonomist’te Bu Hafta
Acun Ilıcalı'ya göre 30 yaşa kadar yapılacak en önemli şey
Holdingler maden yatırımlarını artırıyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Ekonomist’te Bu Hafta
Acun Ilıcalı'ya göre 30 yaşa kadar yapılacak en önemli şey
Holdingler maden yatırımlarını artırıyor
“Küresel oyuncu olmak istiyoruz”
Ekonomist’te Bu Hafta
Acun Ilıcalı'ya göre 30 yaşa kadar yapılacak en önemli şey
Holdingler maden yatırımlarını artırıyor
“Küresel oyuncu olmak istiyoruz”
Bakan Şimşek'ten ekonomi programı ve enflasyon mesajı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL