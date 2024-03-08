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Kadınlar Günü'ne özel film çektiler

Cengiz Holding’in desteklediği kadın sporcular ile grubun 7 farklı ilde başarıyla çalışan kadın mühendisleri, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” filmi için birlikte kamera karşısına geçti.

08 Mart 2024 | 11:38
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler

Cengiz Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir film hazırladı. Grup, başrolünde azimleri ve başarılarıyla örnek olan, var oldukları alanlarda güçlerini hissettiren kadınlara yer verdiği bu filmi, üreten ve ürettiği değerlerle ilham veren tüm kadınlara ithaf etti. 

KADIN MÜHENDİSLER VE SPORCULAR BAŞROLDE

“Gücümüz birdir bizim” mesajına vurgu yapılan filmde, Cengiz Holding’in grup şirketi Eti Bakır’ın desteklediği Kastamonu Dinamik Spor Kulübü’nün kadın hentbol takımı ile şirketin Siirt, Küre, Mazıdağı, Ankara, Samsun, Adıyaman ve Murgul tesislerinde çalışan kadın mühendisleri kamera karşısına geçti. Kadınların güçlü varlığının yer aldıkları her alanda kattığı değeri gözler önüne seren filmde; ortak hedefte, yüksek sorumluluk duygusuyla yakalanan başarıları ve gururu paylaşmaları konu ediliyor. 

Kadın gücünün ülkenin sosyal ve ekonomik gücüne güç katacağına yönelik farkındalığa dikkat çekilen filmde, daha iyi bir gelecek inşa etmenin yolunun ancak birlikte, işte, sokakta, sahada, evde, kısacası yaşamın her alanında eşit haklarla mümkün olacağı vurgulanıyor. Sorumluluğu ter döktüğü formasında taşıyan hentbolculardan madenin güçlü mühendislerine kadar Türkiye’nin dört bir yanından yüzleri buluşturan film, “Rakip değil, takımız. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun” sloganıyla son buluyor.

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