10 yıl içinde 1 milyon kadına iş dünyasında mentorluk yapılmasını sağlayan Milyon Kadına Mentor Programı için Türkiye’de de çalışmalar başladı. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında çalışan 15-25 yaş arası genç kadınlar sektör liderleriyle buluşuyor. Programın teknoloji alanındaki ilk mentorları phygital perakende deneyimi sağlayıcısı REM People ekibinden oluştu.

Küresel bir mentorluk programı olan Milyon Kadına Mentor Programı Türkiye’de uygulanmaya başlandı. Bu programla birlikte sektör liderleri, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında çalışan 15-25 yaş arası genç kadınlara iş dünyasında yol gösterecek.

‘Konuşmaktan fazlasını yaptık’

Söz konusu programın Türkiye’deki teknoloji alanındaki ilk mentorları phygital perakende deneyimi sağlayıcısı REM People ekibinden oluştu. Bu programa destek veren ilk Türk şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirten REM People İnsan ve Kültür Başkanı Mine Yücesoy Dirancı, “Sadece konuşmaktan daha fazlasını yapmak istedik, çünkü buna ihtiyacımız var. Başlangıçta 14 kişilik bir mentorluk ekibiyle iş dünyasında genç kadınların teknoloji alanında başarılarını artırmasına destek olmak istiyoruz” dedi.

Program neyi hedefliyor?

Milyon Kadına Mentor Programı, ABD Ticaret Odası’na bağlı ABD-Türkiye İş Konseyi’nin Women in Business (İş Dünyasında Kadınlar) çalışma grubu eş başkanları Ümran Beba (Kurucu, Beba Vakfı ve Partner, August Leadership) ve Canan Özsoy’un (GE Türkiye CEOsu) liderliğinde ve proje paydaşları TurkishWIN ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin işbirliğiyle hayata geçirildi. STEMconnector’ın global deneyimini ve TurkishWIN’in geniş mentor ve menti ağını dijital platformu BinYaprak ile buluşturan program, kurucu destekçileri olan Beba Vakfı, Limak Holding, Logo Yazılım, and PepsiCo Türkiye’nin katkılarıyla gerçekleşiyor.